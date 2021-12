Hauchdünn hintendran

Bürstadt. Die Tischtennis-Jungen 18 des TV Bürstadt haben auch im letzten Vorrundenspiel in der Nachwuchs-Hessenliga geliefert. Mit einem 6:2-Heimsieg über den bisherigen Tabellendritten TV Eschersheim zogen die TVB-Talente nach Punkten (16:2) wieder mit Tabellenführer TTC Königstein gleich. Wegen der um zwei Einheiten schlechteren Spielbilanz schließt Bürstadt die Hinserie aber auf Platz zwei ab.

„Dass wir auch das letzte Spiel in Bestbesetzung gewinnen konnten, ist natürlich stark. Absolut positiv ist außerdem, dass wir jetzt vier Punkte Vorsprung auf Platz drei haben“, sagte Abteilungsleiter Frank Rosenberger: „Für die Hessenliga, in der viele Spiele 6:3 oder 6:4 ausgehen, ist dieses Polster schon aller Ehren wert. Wir hoffen, dass es in der Rückrunde weitergehen kann, damit wir mit Königstein um Platz eins spielen können.“ Als „einzigen Wermutstropfen“ machte Rosenberger die 4:6-Niederlage beim Siebten TTC Wißmar Ende Oktober aus.

Dieses Match musste der TVB-Nachwuchs ohne Laurin Morweiser bestreiten. „Dadurch sind wir zwei Spielpunkte hinter Königstein, obwohl wir dort 6:4 gewonnen haben“, so Rosenberger. Gegen Eschersheim machte das Spitzendoppel Julian Müller/Laurin Morweiser den 1:1-Zwischenstand zum Auftakt fest. In den Einzeln erspielten Müller und Morweiser eine 4:0-Ausbeute im Spitzenpaarkreuz. Thomas Wieland stellte den Zähler zum 6:2 sicher.

Die Vereinsmeisterschaften am 8. und 9. Januar sollen Stand jetzt stattfinden. „Sofern wir dann noch spielen dürfen, werden wir den Spielplan auseinanderziehen, damit immer nur ein paar Aktive in der Halle sind“, erklärte Rosenberger. cpa

