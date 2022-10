Hartmann wird 90

Ried. Lang, lang ist’s her. Als Willy Hartmann 1955 sein erstes Ehrenamt annahm – stellvertretender Jugendleiter des TSV Elmshausen – war er 23 Jahre alt. Es kamen im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Aufgaben und Posten in Sport, Politik und Vereinen hinzu. Gleich, welcher Sache sich Hartmann verschrieben hatte, er verfolgte sie mit der ihm eigenen Energie und meist erfolgreich bis zum Ziel. Am Donnerstag wird der rüstige Rentner mit vielen Weggefährten zurückblicken: Willy Hartmann feiert seinen 90. Geburtstag. Gefeiert wird diesmal nicht in seinem zweiten Wohnzimmer, dem Birkenhof in Wald-Michelbach, sondern im heimischen Elmshausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn der Ehrenkreisfußballwart sich im Laufe der Zeit von seinen Ehrenämtern verabschiedet hat, sind viele Bindungen geblieben, so zum Fußball. Hartmann, der selbst nie als Spieler aktiv war, ist Stammgast bei den Spielen seines Heimatvereins TSV Elmshausen, besucht regelmäßig – seit einem komplizierten Oberschenkelhalsbuch mit Hilfe eines Rollators – jeden Donnerstag den Stammtisch am TSV-Sportplatz. Und sein weiter vorhandenes Organisationstalent – sehr von Nutzen in seiner Zeit unter anderem als Kreisfußballwart, Ortsvorsteher oder Chef des Verschönerungsvereins – bringt er beim Seniorentreff Elmshausen ein. Der ist nicht nur im Ort beliebt, auch Beedenkirchener und Zeller sind bei den monatlichen Treffs zu Gast. all