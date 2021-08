Harmonische Spielgemeinschaft

Lampertheim. Nun schon im dritten Jahr spielen der FC Waldhorn und der FC Waldesruh Lampertheim zusammen Fußball. Die Spielgemeinschaft der beiden ehemaligen sogenannten Freizeitmannschaften, die beide im Jahr 1975 gegründet wurden, hat sich als probates Mittel herauskristallisiert, um dem Spielermangel entgegenzuwirken. „Wir sind ein gutes Team geworden. Deswegen verschwenden wir auch keinen Gedanken daran, die Spielgemeinschaft aufzulösen“, sagt Andrea Prokop, die Vorsitzende des FC Waldesruh Lampertheim.

Mit dem Spielen war das aber zuletzt so eine Sache, denn in den beiden vergangenen Spielrunden in der Kresiliga D 2019/20 und 2020/21 gab es coronabedingt eher wenig Möglichkeiten, dem Ball nachzujagen. Die Spielgemeinschaft hält dennoch fest zusammen. Prokop hebt die ganz besondere Kameradschaft hervor, die bei der Spielgemeinschaft vorherrscht: „Unser Teamgeist und unsere mannschaftliche Geschlossenheit. Das sind alles Pluspunkte, mit denen wir auch mal einen vermeintlich besseren Gegner bezwingen können“, sagt die Vereinschefin.

Probleme beim Saisonstart

FC Waldhorn/FC Waldesruh Zugänge: Aiman Bnshi (TV Lampertheim), Tim Redig (FV Biblis), Andrew Johnson (FV Hofheim), Christopher Gunkel (SV Waldhof Mannheim), Felix Fleischhauer und Wolfgang Miessl (beide bislang noch ohne Verein). Abgänge: keine. Tor: Nico Arnold, Tim Redig, Aiman Bnshi. Abwehr: Tobias Wegerle, Robert Steude, Jens Schneider, Peter Sobota, Bruno Neudecker, Felix Korte. Mittelfeld und Angriff: Marcel Born, Adrian Schwer, Parf Guncha Gil, Johannes Walter, Benjamin Prokop, Marc Günderoth, Adam Piela, Fehmi Dajakaj, Thorben Schlindwein, Halit Akkaya, Mark Fetsch, Rudi Blass, Andrew Johnson, Musa Ali, Felix Fleischhauer, Christopher Gunkel, Wolfgang Miessl Spielertrainer: Rudi Blass (dritte Saison). Favorit: SG Nordheim/Wattenheim II. hias

Auch in der vergangenen Saison waren dies die Pluspunkte der SG Waldesruh/Waldhorn. Jedoch täuscht der achte Tabellenplatz über das wahre Leistungsvermögen der Elf von Trainer Rudi Blass hinweg. Aber es gibt auch einige Baustellen, die noch beackert werden müssen.

Das ist auch Andrea Prokop bewusst. „Es gelingt uns nicht immer, ballorientiert zu verteidigen. Da machen wir einfach viel zu viele Fehler, aus denen Gegentreffer resultieren“, legt sie den Finger in die Wunde. Nun gelte es, die Mannschaft mit ihren vielen jungen Spielern weiterzuentwickeln.

„Wir wollen uns mit einem neuen, einem jüngeren Gesicht präsentieren. Der Zusammenhalt, den die Waldesruh und auch das Waldhorn schon seit jeher auszeichnet, soll nicht darunter leiden“, hofft Prokop, dass ihr Verein auch in Zukunft für positive Schlagzeilen sorgt.

Der Saisonstart ging aber aus Sicht der Spielgemeinschaft gründlich in die Binsen. Schon beim SC Olympia Lorsch III lief aus Lampertheimer Sicht nicht viel zusammen und am Ende gab es eine 2:5-Auswärtsniederlage, bei der nur Parf Guncha Gil und Zugang Andrew Johnson in die Torschützenliste eintrugen. Johnson war auch der Torschütze beim 1:4 in Bürstadt.

„Wir haben derzeit arg mit personellen Problemen zu kämpfen. Erst recht, weil unsere beiden Torhüter Aiman Bnshi und Tim Redig rotgesperrt waren“, hofft Prokop darauf, dass ihre Mannen bald wieder festen Füßen unter den Boden bekommen. hias