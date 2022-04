Hab-Acht-Stellung vor Spitzenspiel

Darmstadt. Vor dem Samstag der Spitzenspiele sieht sich der Tabellenzweite SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga immer noch als Außenseiter. „Es ist alles sehr eng zusammen in der Tabelle. Wir sind die Randnotiz bei diesen ganzen Top-Mannschaften und wollen da sein, wenn es möglich ist“, sagte Torsten Lieberknecht am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

Als Randnotiz hatte er sich und sein Team schon in der Vorwoche bezeichnet. Die Lilien gastieren am Samstag (20.30 Uhr/ Sport1) beim 1. FC Nürnberg (Fünfter) - zuvor (13.30 Uhr) spielen bereits der Dritte FC St. Pauli und der Tabellenführer Werder Bremen gegeneinander.

„HSV sicherer Aufsteiger“

„Das leichteste Programm von allen Mannschaften hat der Hamburger SV. Deswegen sind die für mich eigentlich fast der sichere Aufsteiger“, sagte Lieberknecht und wagte damit eine mutige Prognose im Aufstiegskampf. Denn der – zuletzt gegen Aue zwar erfolgreiche – HSV liegt derzeit mit sechs Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz auf Rang sechs.

Einen Rang vor den Hamburgern liegt der nächste Gegner Nürnberg. Gewinnen die Lilien bei den Franken, würden sie den Vorsprung auf den Club auf acht Punkte ausbauen. Verlieren sie wären es nur noch zwei Punkte Vorsprung. Damit Ersteres eintritt, reisen gut 1600 Fans der Südhessen mit zum Flutlicht-Spiel nach Nürnberg. „Das gibt uns ein gutes Gefühl, nicht alleine zu sein. Wir haben eine Verpflichtung unseren Fans gegenüber, ein gutes Ergebnis zu erzielen“, betonte Lieberknecht, dessen Team zuletzt einen wichtigen Heimsieg gegen Holstein Kiel feierte.

Corona-Infizierten geht es besser

Und auch personell geht es aufwärts. „Alle zuvor mit Corona Infizierten haben sich in eine bessere Verfassung gebracht als noch vor einer Woche“, sagte der 48 Jahre alte Cheftrainer. Außenbahnspieler Emir Karic fällt mit einer Mandelentzündung aus. Patric Pfeiffer kämpft mit einem Bluterguss am Oberschenkel und wurde am Donnerstag noch geschont. „Da müsse man abwarten, wie sich die Verletzung entwickele“, meinte der Lilien-Trainer.

Gesetzt ist für Liberknecht momentan eh keiner seiner Schützlinge: „Gesetzt ist nur, dass alle wissen, dass sie in Hab-Acht-Stellung sein müssen“, betonte er. dpa/pk