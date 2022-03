Gute Erinnerungen beim FV Hofheim

Ried. „Immer wieder sonntags, kommt die Erinnerung“. Vom Text des bekannten Schlagers von Cindy und Bert können sich die Fußballer des B-Ligisten FV Hofheim am Wochenende inspirieren lassen. Denn wenn ihre Auswärtsbegegnung bei der zweiten Mannschaft der SG Odin Wald-Michelbach ansteht, tun sie gut daran, sich an den 4. Oktober 2020 zu erinnern. Schwach in die Saison gestartet, wurden die Hofheimer damals auch im Spiel bei den Wald-Michelbachern als Außenseiter gehandelt. Doch als die Begegnung damals abgepfiffen wurde, stand es nach FVH-Treffern von Oliver Schader (2) und Tom Schön (2) 4:0 für den FVH.

Dieses Mal findet die Begegnung allerdings an der Wald-Michelbacher Rudi-Wünzer-Straße statt und nicht wie damals in Schönmattenwag. Die Begegnung ist nach der Absage des Heimspiels gegen den SV Kirschhausen, die erste Partie nach der Winterpause.

Mehr Training in Hüttenfeld

Kein leichtes Amt hat derzeit Zoltan Varga, der neue Trainer der SG Hüttenfeld. Bei der 0:6-Niederlage seiner Mannschaft beim SV/BSC Mörlenbach traten Trainingsrückstände offen zutage. „Wir müssen uns langsam aber sicher wieder an den Rhythmus gewöhnen. Deswegen habe ich diese Woche drei Einheiten angesetzt“, verrät Varga. Den kommenden Hüttenfelder Gegners SV Affolterbach kann er nur schwer einschätzen. „Ich werde mich aber entsprechend informieren. Und wir werden auch eine ordentliche Mannschaft aufbieten zu können, um Affolterbach Paroli zu bieten“, so Varga.

Zu ihren Auswärtsbegegnungen zum FSV Rimbach und dem SV/BSC Mörlenbach könnten die SG Olympia/Lampertheim und die FSG Riedrode II eine Fahrgemeinschaft bilden. Beide Mannschaften liegen nahe beieinander – geographisch und tabellarisch.

C-Liga: ETB II trifft auf Primus

Eine Woche nach dem 1:3 gegen Abstiegskandidat FSG Bensheim bekommt es die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt mit dem Primus der Fußball-C-Liga zu tun. Am Sonntag (13 Uhr) ist die nach 16 Spielen immer noch punktverlustfreie SG Hammelbach/Scharbach zu Gast im Ried. Der FV Biblis II schaut um 15.30 Uhr zum Kellerduell beim SV Eintracht Zwingenberg vorbei.

16 Spiele, 16 Siege, 74:2 Tore, dazu 14 Punkte Vorsprung auf den Zweiten: Spitzenreiter Hammelbach/Scharbach darf das Bier für die Aufstiegs- und Meisterfeier schon mal vorbestellen. Um den Aufstieg wollte ursprünglich auch die Gruppenliga-Reserve der Eintracht mitspielen. Doch selbst eine mögliche Relegation liegt für den Siebten (26 Punkte) in ganz weiter Ferne. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den Zweiten Elmshausen und den punktgleichen Dritten Ober-Abtsteinach II.

Nach dem starken 5:5-Heimremis gegen den Fünften Unter-Flockenbach III will der Viertletzte Biblis II (16 Punkte) beim Vorletzten Zwingenberg (zehn) nachlegen. Bei einem Auswärtssieg würde das Polster auf die direkten Abstiegsränge auf neun Zähler anwachsen. „Verlieren wollen wir deshalb auf gar keinen Fall“, sagt FVB-II-Spielertrainer Sven Sauer. hias/ cpa