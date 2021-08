Groß-Rohrheim gleich zum Angstgegner

Ried. Mit Optimismus, Demut und ohne jegliche Illusion startet der FC Alemannia Groß-Rohrheim am Sonntag in die neue Saison der Fußball-Kreisoberliga. Optimistisch sind die Verantwortlichen, weil sie glauben, mit Georg Eckhardt einen guten Trainer gefunden zu haben. Eine Portion Demut wiederum gegenüber dem ersten Auswärtsgegner VfL Birkenau, der sich angemessen verstärkt hat, steht den Spielern gut zu Gesicht. Und die Illusion, dort, auf dem kleinen Sportplatz am Birkenauer Spenglerswald, endlich mal etwas zu holen, ist ohnehin nicht vorhanden. „Wir haben dort noch nie einen Blumentopf geerbt“, sagt Alemannia-Vorsitzender Klaus Anthes. Er kann sich nicht daran erinnern, in Birkenau jemals drei Punkte geholt zu haben. Außenseiterrolle hin, Außenseiterrolle her: Die Stimmung ist gar nicht so schlecht.

„Georg Eckhardt ist gerade dabei, die Mannschaft zu formen und sie in die Erfolgsspur zu bringen“, beobachtet Anthes mit einem gewissen Wohlwollen. Dabei ist der Trainer gerade auf der Suche nach der Idealformation und will noch einige taktische Änderungen vornehmen. „Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Mannschaft steht und da müssen wir uns auch noch in Geduld üben und dürfen nicht gleich Ruhmestaten von ihr verlangen“, schraubt Anthes die Erwartungen zurück. 19 Spieler dürfen sich aktuell Hoffnungen darauf, machen, in Birkenau von Anfang an zu spielen. „Die Zahl halte ich durchaus für angemessen. Somit sind dem Trainer gar Variationsmöglichkeiten gegeben und die Mannschaft stellt sich nicht ganz von alleine auf“, so Anthes.

Einer der Alemannen könnte seinen Stammplatz bereits in der Tasche haben: Die Rede ist von Leander Schulz, der vom SV Blau-Weiß Berolina Mitte 49 e.V. zurückgekehrt ist und auch für die Groß-Rohrheimer Tore erzielen soll. „Wir freuen uns, Leander wieder in unserer Mitte zu haben. Den können wir nicht nur auf dem Platz gut gebrauchen, sondern er sorgt auch nach dem Training mit manch lockerem Spruch für gute Stimmung“, sagt Anthes über den einzigen Neuzugang.

TVL gegen Wald-Michelbach II

Dank des finanziellen Engagements von Mäzen Peter Bihn zählt der SV Eintracht Wald-Michelbach schon seit vielen Jahren zu den führenden Fußballvereinen im Kreis Bergstraße – von 2002 bis 2005 spielte er sogar für drei Jahre in der Oberliga Hessen. Ergo verfügt er auch über eine gute Reserve, die sogar schon in der Gruppenliga Darmstadt am Ball war.

Der TV Lampertheim weiß, dass dieser Auftaktgegner keine Laufkundschaft ist und er alles in die Waagschale werfen muss, wenn er mit einem Heimdreier in die neue Saison starten will. „Wir empfangen eine junge Wald-Michelbacher Mannschaft. Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel, in dem uns der Gegner alles abverlangen wird“, sagt TVL-Coach Christian Schmitt. hias