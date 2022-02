Göring soll das drohende Unheil abwenden

Bürstadt. Das Wort „Baustelle“ passt derzeit zum Fußball-Kreisoberligisten VfR Bürstadt. Nicht nur, dass der Trainings- und Spielbetrieb durch die Umgestaltung des Robert-Kölsch-Stadions zum modernen Sportcampus in Mitleidenschaft gezogen ist, – nein, auch die sportliche Situation gibt zu Sorgen Anlass. Die Schwarz-Weißen stehen mit fünf Punkten Rückstand auf den 14. VfL Birkenau nur auf dem 15 Platz. Dieser wäre am Saisonende am 12. Juni gleichbedeutend mit dem Direktabstieg in die Kreisliga A, in der der VfR zuletzt in der Saison 2003/04 spielen musste.

So weit soll es aber nicht kommen. Deswegen haben die Bürstädter alle Hebel in Bewegung gesetzt und mit Martin Göring (zuvor lange Jahre bei Azzurri Lampertheim) einen erfahrenen Trainer geholt, der den drohenden Abstieg abwenden soll. Die Vakanz auf der Trainerposition war für den VfR Anfang Dezember überraschend gekommen. Spielertrainer Daniel Böck („Es haben sich einige Dinge bei mir angestaut“), erklärte dem Verein kurzfristig, dass er sein Traineramt ruhen lassen wolle. Damals hielt er es noch für möglich, als Spieler weiterzumachen. Doch inzwischen hat nicht nur er, sondern auch sein Bruder Dennis dem Verein den Rücken gekehrt. Während Daniel Böck nun für Eintracht Bürstadt in der Gruppenliga am Ball ist, fand Dennis Böck ein neues Betätigungsfeld beim Darmstädter A-Ligisten SG Modau. Auch Markus Gölz will die Bürstädter in Richtung SC Olympia Lorsch verlassen. Noch aber erzielten beide Vereine bei den Freigabeverhandlungen keine Übereinkunft.

Michael Romach für den Angriff

Ein erfahrener Trainer, der weiß, worauf es im Abstiegskampf ankommt: VfR-Coach Martin Göring. © Nix

So tat der VfR gut daran, einige neue Spieler zu verpflichten. Gerade in der Offensive dürfte Michael Romach vom SSV Vogelstang dringend benötigt werden. Aber auch die beiden Defensiv-Spieler Baris Ates (FV Biblis) und Sven Schrödel (FC Pirates Frankenthal) stehen dem Traditionsverein gut zu Gesicht. Im Mittelfeld will sich Ilker Tamta von der SG Bobenheim-Roxheim beweisen.

„Ich bin mir sicher, dass wir mit Martin Göring als Trainer den richtigen Mann gefunden haben, der alles daran setzen wird, das drohende Unheil abzuwenden. In den ersten Trainingseinheiten hat er der Mannschaft alles abverlangt und wird sie mit Sicherheit nach vorne bringen“, gewann VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn bisher einen guten Eindruck vom neuen Übungsleiter.

In den vergangenen Wochen und Monaten mussten die VfR-Verantwortlichen jedoch einige sportliche Rückschläge hinnehmen. So hatten die Bürstädter Fußballer am 26. September einen ganz schwarzen Tag, als sie bei der ambitionierten SG Odin Wald-Michelbach mit 2:10 unterlagen. Ärgerlich, denn nur einige Tage vorher, schien es, als ob der VfR mit einem achtbaren 2:2 bei der TSV Auerbach, die wie die Wald-Michelbacher ebenfalls zu den hartnäckigen Verfolgern der beiden Lorscher Spitzenteams Tvgg und Olympia zählt, in der neuen Saison angekommen wäre.

Aber es gab auch positive Momente beim altehrwürdigen VfR. Beispielsweise die Integration bisheriger Jugendspieler aus dem JFV Bürstadt. So brachte es der technisch versierte Royhat Akcan auf zwölf Einsätze, Oliver Zimmermann trug neunmal das VfR-Trikot und Umur Ueyen verbuchte sieben Kreisoberliga Einsätze für sich.

Am 13. März geht es für die Bürstädter wieder los, dann empfängt der VfR zum Auftakt in den Restrunde den unangefochtenen Tabellenführer Tvgg Lorsch. hias

