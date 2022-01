Giovanni Marino soll Azzurri retten

Lampertheim. Der abstiegsbedrohte Fußball-Kreisoberligist AS Azzurri Lampertheim hat mit Giovanni Marino einen neuen Trainer als Nachfolger von Interims-Coach Markus Pleuler gefunden. Pleuler (in der Saison 1999/2000 Profi beim damaligen Bundesligisten SSV Ulm) trainierte den Verein letztlich nur einige Tage lang und gab nach einem intensiven Gespräch bei seinem Arbeitgeber bekannt, dass für die verantwortliche Rolle bei einer ambitionierten Amateur-Fußballmannschaft zu wenig Freiräume vorhanden sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marinos oberstes Ziel bei den Azzurri ist der Klassenerhalt. Gerade im Fußballkreis Mannheim hat er sich einen Namen gemacht. Nach vielen Jahren im Nachwuchs des SV Waldhof gehörte der 37 Jahre alte frühere Defensivakteur von 2013 bis 2016 der erfolgreichen Mannschaft von Fortuna Heddesheim an, mit der er in die Verbandsliga aufstieg. Auch beim LSV Ladenburg, dem TSV Viernheim, Phönix Mannheim oder Eintracht Wald-Michelbach war Marino, der sich auch immer wieder ins Angriffsspiel einschaltete, am Ball.

Kommen weitere Verstärkungen?

„Seit einiger Zeit wohnt Giovanni in Lampertheim und das haben wir spitz bekommen. So nahmen wir schnell Kontakt mit ihm auf“, berichtet Azzurri-Vorstandsmitglied Giuseppe Sanfilippo, der mit Marinos Vater Ende der 1970er Jahre gemeinsam die Schulbank drückte.

Marino, der zuletzt den Nachwuchs der SG Heidelberg-Kirchheim trainierte, geht seine Aufgabe mit großer Euphorie an. „Ich will alles daran setzen, dass wir am Ende die Klasse halten“, sagt Marino, der diesem Vorhaben optimistisch entgegenblickt. In den letzten Spielen des alten Jahres konnte er sich bereits ein Bild von der Spielweise seiner neuen Mannschaft machen. Es fiel ihm dabei auf, dass nach Rückständen die spielerische Ordnung zu wünschen übrigließ. „Liegt die Mannschaft hinten, spielt sie vogelwild und keiner hält sich mehr an taktische Vorgaben. Das müssen wir abstellen“, fordert Marino.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wenn er am kommenden Sonntag zum ersten Training im neuen Jahr ins Adam-Günderoth-Stadion bittet, werden mit dem 20 Jahre alten Moritz Wesler, den er vom LSC Ludwigshafen kennt und dem 29 Jahre alten Abdelkader Mohamed (Phönix Mannheim) zwei neue Spieler dabei sein.

Doch damit nicht genug. „Weitere sechs Spieler wollen vorbeikommen und sich die Sache einmal ansehen. Da hoffe ich schon, dass einige bleiben werden“, sagt Marino, der über ein ausgezeichnetes Netzwerk gerade im Mannheimer Amateurfußball verfügt.

Frisches Personal ist auch dringend notwendig, denn mit Sascha Weisel (SKV Sandhofen), Tobias Holch (SSV Vogelstang), Patrick Stoll, Daniel Windecker (beide SC Käfertal) sowie Joey Gutschalk (Eintracht Bürstadt) verlassen fünf Spieler die Azzurri. Dem gegenüber stand bislang nur der Zugang von Uwe Lauinger vom Kreisoberligisten SSG Einhausen. „Unsere Mannschaft ist aber so gefestigt, dass wir neue Spieler schnell integrieren können. Gerade das Beispiel von Uwe Lauinger zeigt, dass es da wenig Berührungsängste gibt“, stellt Giuseppe Sanfilippo den Teamgeist bei der Associazione Sportiva heraus. hias