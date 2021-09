Giftpfeile aus Offenbach

Bürstadt. Die Stimmung bei den Bürstadt Redskins hätte nach dem 36:36-Heimauftakt gegen die Rhein-Main Rockets aus Offenbach am vergangenen Samstag eigentlich bestens sein können. Ein paar dunkle Wolken taten sich nach dem überzeugenden Oberliga-Einstand der American Footballer des TV Bürstadt dennoch auf. „Ich wollte hinterher mit dem Offenbacher Head Coach sprechen. Der hat mir aber nur Beschimpfungen entgegengeworfen. Wir hätten unfair gespielt, meinte er“, erklärte Defense Coordinator Mathias Lahm im Nachgang: „Eigentlich dachte ich, dass die Rivalität zwischen Mannheim und Offenbach besteht.“

Kritik an Schiedsrichtern

Woher der Unmut seines Kollegen kam, konnte sich Lahm nicht erklären. Bürstadts Defensivcoach, aber auch die Offense Coordinators Chris Withers und Daniel Thatcher hatten ihr Team im Nachteil gesehen. „Die Schiedsrichter haben beiden Teams Fehler zuerkannt. Aber der vorletzte Touchdown der Rockets war ein Geschenk der Refs“, übte Lahm Kritik am hessischen Football-Verband: „Du kannst keine Rookie-Refs in die Oberliga schicken. Die Schiedsrichterleistung war unterirdisch.“

Weil Wiedersehen Freude macht, steht das Rückspiel in Offenbach schon am Samstag (15 Uhr) an. Besondere Vorgaben machen Lahm und Co. ihrem Team nicht. „Wir haben gut gespielt und wollen einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben“, stellte Lahm klar. Offense Coordinator Thatcher nahm die verbalen Giftpfeile der Rockets gelassen hin: „Natürlich ist so ein enges Spiel emotional. Wir wollen aber Taten sprechen lassen, nicht Worte.“ cpa