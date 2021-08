Geplagte Lilien bei den Löwen

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 geht nach dem Fehlstart mit Demut ins Pokalduell mit Drittligist TSV 1860 München. „Unabhängig von unserer Personalsituation ist 1860 München ein Erstrundenlos, von dem du weißt, dass es eine große Herausforderung wird. Es ist ein Los mit besonderem Reiz“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Fakt sei aber auch, „dass wir eine Runde weiterkommen wollen.“ Aus den ersten beiden Zweitliga-Spieltagen hatten die Lilien null Punkte geholt und dabei auch kein Tor erzielt.

Darmstadt ist geplagt von zahlreichen Corona-Fällen und den folgenden Quarantänemaßnahmen. Vor der Pokalbegegnung am Freitagabend (20.45 Uhr) in München geht es aber langsam aufwärts. Patric Pfeiffer, Frank Ronstadt sowie Braydon Manu dürfen am Donnerstag aus der Quarantäne, wie Lieberknecht berichtete. Der ehemalige Trainer von Eintracht Braunschweig und des MSV Duisburg stammt aus dem pfälzischen Haßloch.

Problem Integration

„Die große Herausforderung besteht darin, die Spieler Schritt für Schritt wieder ins Team zu integrieren. Ob sie schon am Freitag wieder eine Option für uns sind, werden wir mit ihnen besprechen“, sagte der Coach. Vier Spieler bleiben in Quarantäne, vier weitere dürfen mittrainieren, aber sonst keinen Kontakt zur Mannschaft haben. lhe (Bild: dpa