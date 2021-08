Generalprobe vor dem Oberliga-Start

Bürstadt. Freundschaftsspiele gibt es nicht, so lautet eine ungeschriebene Regel im Sport. Wie also soll bitte ein Freundschaftsspiel im American Football aussehen? Harry Frommeld, der Kommunikationschef der Bürstadt Redskins, lacht. „Das ist ein Vergleich, der eher auf technischer Ebene stattfinden wird“, sagt Frommeld vor dem Testmatch zwischen den Redskins und den Haßloch 8-Balls am Samstag (Kick-off: 16 Uhr) auf der Leichtathletikanlage des TV Bürstadt.

Die beiden Football-Teams verbindet seit längerem eine gute Freundschaft. In den vergangenen Jahren standen sich die Mannschaften immer wieder in nicht offiziellen Testeinheiten, sogenannten Scrimmages, gegenüber. Das erste offizielle Testspiel gegen Haßloch wird für Bürstadt gleich aus drei Gründen interessant sein. Beide Teams werden in diesem Jahr in der Oberliga Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar antreten, wenn auch nicht in derselben Gruppe. Außerdem dürfen die Redskins-Seniors erstmals seit Oktober ein Spiel vor Zuschauern absolvieren. Für die Bürstädter wird es auch die Generalprobe vor dem Start der Oberliga-Saison sein. „Die 8-Balls haben einen sehr breiten Kader mit recht erfahrenen Spielern und Coaches“, spricht Frommeld von einer geeigneten Standortbestimmung.

Möglicherweise können die befreundeten Pfälzer den Redskins auch ein paar Tipps hinsichtlich ihrer Gegner in der Oberliga geben. Die drei Vierer-Gruppen in der vierthöchsten Football-Liga wurden nämlich noch einmal leicht abgeändert. Bürstadt bekommt es jetzt mit den Rhein-Main Rockets aus Offenbach, den Neuwied Raiders und den Bad Kreuznach Thunderbirds zu tun. Diese Gegner waren ursprünglich für die 8-Balls vorgesehen. „Das Team, das bei uns auf dem Platz stehen wird, kennt keinen dieser Gegner“, erklärt Frommeld.

Saisonstart am 4. September

Nach dem aktuellen Stand starten die Redskins am Samstag, 4. September (16 Uhr), mit einem Heimspiel gegen Offenbach in die 2021er Runde. Am 11. September (15 Uhr) folgt das Rückspiel bei den Rockets. Am 18. September (16 Uhr) empfangen die Bürstädter Neuwied. Das Rückspiel bei den Raiders ist für Sonntag, 26. September (15 Uhr), geplant. Das Redskins-Heimmatch gegen Bad Kreuznach steigt am Samstag, 2. Oktober (16 Uhr). Am Sonntag, 10. Oktober (15 Uhr), gastieren die Bürstädter bei den Thunderbirds.

Karten für den Test gegen Haßloch sind im Vorverkauf über www.buerstadt-redskins.de erhältlich. Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Für Jugendliche gibt es einen ermäßigten Preis. cpa