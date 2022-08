Gemeinschaft mit Perspektive

Bürstadt. Premiere im Bürstädter Fußball. Denn in der Kreisliga D Staffel I geht die zweite Mannschaft des VfR Bürstadt und der SV Bobstadt nun gemeinsam an den Start. Erster Gegner ist die zweite Mannschaft des FC Starkenburgia Heppenheim, die vor ein paar Jahren noch in der Kreisliga A um Punkte und Tore spielte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Carol Koch trainiert die neu zusammengestellte Spielgemeinschaft aus dem VfR Bürstadt II und dem SV Bobstadt. © Nix

Bürstadt II und Bobstadt – das passt auch deswegen, weil beide Mannschaften bereits in der vergangenen Saison auf dem Bobstädter Sportplatz Fußball spielten und sich nun zusammenschlossen, weil der SV Bobstadt einige Abgänge verkraften musste. Die Spielfähigkeit war somit nicht mehr gewährleistet. Eine Abmeldung wiederum kam aus Bobstädter Sicht schon deswegen nicht in Frage, weil der Verein Ende April kommenden Jahres seinen 100. Geburtstag feiert – und da würde eine abgemeldete Mannschaft die geplanten Feierlichkeiten erheblich trüben.

Bürstadt II/Bobstadt Zugänge: Lucas Schwarz, Jassem Samir, Hasan Yildiz, Husret Yildiz, Hakim Yildiz (alle Neubeginn). Abgänge: Marcel Rüffel (FV Biblis II), Guido Kilian (FV Hofheim), Siyamend Bendes, Patrick Rudy (beide Eintracht Bürstadt), Simon Gondolph (AH SV Bobstadt), Dennis Strubel (Ziel unbekannt), Soufian Idrissi-Jazouli (SG Azzurri/Olympia Lampertheim II). Trainer: Carol Koch (VfR Bürstadt, sechste Saison). Ziel: oben mitspielen. Favoriten: FC Alemannia Groß-Rohrheim II, SG Nordheim/Wattenheim II. hias

Für den VfR Bürstadt hingegen war es selbstverständlich, dem Nachbarn in dieser Situation zu helfen. „Wir sind gerne Gäste in Bobstadt und da brauchten wir nicht lange zu überlegen, um dem SVB unser Ja-Wort zu geben“, berichtet Bürstadts Reserve-Trainer Carol Koch. Auch Bobstadts Vorsitzender Frank Schneider findet Gefallen am zwischenzeitlichen Zusammenschluss beider Mannschaften: „Am Anfang mussten sich zwar alle noch zurechtfinden. Doch nach der dritten Trainingseinheit läuft alles wie am Schnürchen“.

Beide Teams, die Reserve der Bürstädter und auch die Bobstädter, schlossen die vergangene Runde mit einem Mittelfeldplatz ab. Die sich im Aufwind befindende Bürstädter Reserve wurde Siebter, die Bobstädter Neunter. So sehen die Verantwortlichen auch für die neue Spielgemeinschaft eine Perspektive. hias