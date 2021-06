Gelungener Auftakt für Biblis-Damen

Ried. Der erste Spieltag der neuen Tennis-Saison ist auch bei den Damen erfolgreich über die Bühne gegangen. In der Gruppenliga gewann der TC Biblis, in der Bezirksoberliga der TC Bürstadt. Die Bezirksliga-Spiele liefen ebenfalls bestens, sowohl die TG Bobstadt als auch der TC Lampertheim starteten mit Siegen in die neue Runde.

GW Walldorf – TC Biblis 3:6

„Das war ein richtig schöner Saisonauftakt. Es war toll, endlich wieder zu sechst spielen zu können. Wenn man dann auch noch gewinnt, macht es natürlich viel Spaß“, freute sich Ann-Kathrin Thoma, Kapitänin des Bibliser Gruppenliga-Sechsers, über den guten Start in die Runde. Während sich Thoma souverän in zwei Sätzen durchsetzte, musste Neuzugang Paula Rauch – wie danach auch Fabienne Jobst – in ihren jeweiligen Einzeln über die volle Distanz gehen.

Rauch setzte sich im Champions-Tiebreak mit 10:7 durch, Jobst hingegen verlor in der Entscheidung mit 5:10. Auch Celine Jobst und Leonie Münzenberger brachten ihre Einzel durch und sorgten so für eine souveräne 4:2-Führung nach den Einzeln. In den Doppeln machten dann Ann-Kathrin Thoma und Fabienne Jobst, sowie das Duo Paula Rauch/Celine Jobst mit ihren Siegen den Gesamterfolg perfekt.

TC Biblis II – SKG Stockstadt 3:3

Die zweite Damengarnitur des TC Biblis musste sich ebenfalls nicht verstecken: Gegen die Stockstädterinnen holte der TCB in der Bezirksoberliga ein Unentschieden. Dabei sah es nach den Einzeln noch gar nicht rosig aus. Lediglich Franziska Gabriel auf der ersten Position brachte ihr Spiel durch, nach allen vier Partien führten aber die Gäste mit 1:3. In den Doppeln spielten die Bibliserinnen aber ihre Stärken aus und sicherten sich mit zwei Siegen zumindest das Remis.

TC Bürstadt – Viktoria Urbach 4:2

Ebenfalls über einen gelungenen Auftakt in die Bezirksoberliga-Runde freute sich das Quartett des TC Bürstadt. Mit 4:2 gewannen die TCB-Damen gegen Urbach. Ausschlaggebend waren hier die gut gestellten Doppel. Nachdem es nach den Einzeln noch 2:2 stand, holten die Duos Nadja Rhein/Celine Gebhardt und Svenja Halkenhäuser/Sarah Faller den Sieg.

TC Lampertheim – TC Rodau 5:1

„Wir sind ordentlich und erfolgreich in die neue Saison gestartet, darüber sind wir sehr froh. Das war okay“, sagte Lampertheims Kapitänin Franziska Seelinger nach dem gelungenen Bezirksliga-Saisoneinstand.

TG Bobstadt – MSG Brandau 7:2

In der Bezirksligagruppe der Sechserteams setzten sich die Bobstädterinnen gegen die Spielgemeinschaft Brandau/Brensbach/Ernsthofen durch. Nachdem die TGB-Damen die vergangene Runde aussetzten, meldete sich das Sextett um Alexandra Landgraf mit einem souveränen Heimsieg zurück. rago

