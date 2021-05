Gelungene Generalprobe

Nürburg. Nico Bastian war zufrieden. Nachdem der Hemsbacher beim jüngsten Langstreckenrennen auf dem Nürburgring noch zum Zuschauen verdammt war, da sein Teamkollege mit dem Mercedes-AMG GT3 einen Unfall gebaut hatte, konnte Bastian nun in der Eifel das tun, was er liebt und kann – schnelle Runden fahren.

Bei der Generalprobe für den 24-Stunden-Klassiker (3. bis 6. Juni) absolvierte der 31-Jährige das Top-Qualfying und holte auf der Nordschleife den 16. Startplatz heraus. Im Rennen ging dann noch mehr. Bastian düpierte auf der ersten Runde gleich fünf Konkurrenten und übergab den Boliden auf Rang acht liegend an Teamchef Hubert Haupt. Schlussfahrer Patrick Assenheimer sah als Zwölfter die Zielflagge. „Ich wusste, dass ein guter Start immens wichtig sein würde. Der ist mir gelungen und auch danach war meine Pace im Rennen gut“, zog Bastian ein positives persönliches Fazit. Der Routinier und Nordschleifen-Spezialist weiß aber auch, dass die „Grüne Hölle“ eine große Herausforderung wird. „Wir müssen noch etwas Performance im Vergleich zur Konkurrenz finden“, sieht Bastian noch Verbesserungspotenzial.

Jeder Fehler wird bestraft

Nico Bastian hat sich für das Eifelrennen viel vorgenommen. © Gruppe C

Da geht es ihm ähnlich wie Jens Klingmann. Der BMW-Werkspilot aus Leimen landete am Ende mit dem Schubert-Team auf Rang 14 und steuerte gemeinsam mit dem Finnen Jesse Krohn und dem Niederländer Stef Dusseldorp den zweitbesten BMW M6 GT3. „Das Ergebnis ist solide, aber auch nicht weltbewegend. Uns war es vor allem wichtig, vor dem 24-Stunden-Rennen bei der Generalprobe einige Dinge auszuprobieren“, erläuterte Klingmann und ging ins Detail: „Wir wollten schauen, welche Reifen in welchen Temperaturfenster am besten funktionieren und beim Set-up prüfen, ob wir in die richtige Richtung gehen.“ Das Team und er hätten viel mitgenommen, viel gelernt. „Es wurde beispielsweise klar, dass die Funksprüche nur sehr schwer verständlich waren. Das sind so Kleinigkeiten, die wir noch abstellen müssen. Aber wir hatten eine gute Pace. Das macht uns Mut“, blickt der 30-Jährige voller Vorfreude auf den Saison-Höhepunkt, der von Mensch und Material vor allem Ausdauer verlangt.

„Bei den 24 Stunden kommt es eben nicht auf eine Runde an, sondern darauf, durchzuhalten. Letztes Jahr haben wir einen Fehler gemacht, der uns den Sieg gekostet hat. Da wurden wir Dritter“, hatte das damalige Team eine Zeitstrafe kassiert, weil es zu früh beim Boxenstopp losgefahren war. „Für dieses Jahr bin ich zuversichtlich, auch wenn die Konkurrenz sehr stark ist. Porsche hat mit dem Sieg bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen sein wird. Die Frage ist, wie viele Reserven jeder noch hat“, ist dem Routinier klar, dass niemand bei der Generalprobe seine Karten offen auf den Tisch gelegt hat. Der Hüttenfelder Marc Ehret wurde im Hyundai i20 als Gesamt-49. gewertet.

Bevor es Anfang Juni in die Eifel geht, tritt Bastian am Wochenende im französischen Le Castellet an. Hier bestreitet der Hemsbacher den Saisonauftakt der internationalen GT Open. Für Klingmann geht es Ende Mai mit dem 1000 Kilometer-Rennen auf dem Kurs Paul Ricard in Frankreich weiter. Dort trifft er auf den Lampertheimer Marvin Dienst.