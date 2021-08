Gegen die Torfabrik

Biblis. Drei Tage nach der 1:2-Auftaktniederlage beim FC Ober-Abtsteinach II geht es für den FV Biblis II in der Fußball-C-Liga weiter. Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfängt die Elf von Spielertrainer Sven Sauer die Reserve des VfL Birkenau. Die Birkenauer haben mit einem 9:1-Kantererfolg gegen den TSV Gadernheim am ersten Spieltag mächtig Eindruck hinterlassen. „Wir können uns warm anziehen“, erklärt Sauer vor dem ersten Heimmatch der Saison.

Die Bibliser lieferten in Ober-Abtsteinach keine schlechte Vorstellung ab, verpassten es aber nach einer schwachen ersten Halbzeit und dem 0:2-Rückstand in der 68. Minute, ihre Aufholjagd mit einem Punktgewinn zu belohnen. Viel könnte am Mittwochabend davon abhängen, welche Elf Sauer auf den Platz schicken kann. „Es sind immer noch fünf Mann im Urlaub“, muss der 34-Jährige ohne Baris Ates, Roman Link, Patric Richter sowie Enes und Mustafa Er planen. Zuletzt fehlte außerdem Giuseppe Mililli verletzungsbedingt. Ob die erste FVB-Mannschaft, die am Sonntag in der A-Liga in die Runde startet, der Reserve Spieler zur Verfügung stellen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. cpa