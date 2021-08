Gegen Bierstadt hilft Bobstadt nur ein Sieg

Ried. Nachdem der Medenrundenbetrieb für zwei Monate unterbrochen war, setzen die Tennis-Herren am Sonntag die Saison fort. Lediglich das Bezirksoberligateam des TC Lampertheim ist bereits in der vergangenen Woche in die Restrunde gestartet und erkämpfte sich bei der SG Arheilgen II ein 3:3-Remis.

Gruppenliga: TG Bobstadt – TC Bierstadt (ab 9 Uhr): Für den Bobstädter Herrensechser steht ein extrem wichtiges Heimspiel an. Nach einem Sieg und zwei Niederlagen empfangen die Bobstädter mit dem TC Bierstadt den punktgleichen Tabellennachbarn und benötigen im Kampf um den Klassenerhalt unbedingt einen Heimsieg. „In unserer Gruppe sind in diesem Jahr durchweg gute Mannschaften, es geht sehr eng zu. Deshalb müssen wir gegen Bierstadt unbedingt punkten, sonst wird es für uns richtig eng“, sagt Bobstadts Spitzenspieler Thomas Bär.

In der Sommerpause hat der TGB-Sechser weiter trainiert. Bär: „Die Jungs haben sich gut fit gehalten, einige haben ja auch Turniere gespielt. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir Bierstadt schlagen werden. Gerade in den Doppeln rechne ich uns gute Chancen aus.“ Personell kann das TGB-Team aus dem Vollen schöpfen. „Unsere Mannschaft ist komplett, alle acht Spieler einsatzbereit. Die, die am Sonntag nicht zum Zug kommen, werden das H30-Team oder unsere zweite Mannschaft unterstützen“, verrät Bär.

Bezirksoberliga: SG Arheilgen II – TC Lampertheim 3:3, TC Bürstadt – MTV Urberach (ab 9 Uhr): Bereits am vergangenen Sonntag ist der Bezirksoberliga-Vierer des TC Lampertheim beim vorgezogenen Auswärtsspiel gegen Arheilgen II in die Restrunde gestartet. Dabei verpassten die Spargelstädter den zweiten Saisonsieg und bleiben nach einem 3:3-Remis gegen den aktuellen Gruppensiebten auf dem dritten Tabellenplatz.

In den Einzeln lagen die Lampertheimer noch mit 1:3 zurück. Lediglich Michael Schäfer setzte sich in zwei Sätzen durch und hielt den TCL damit im Rennen. In den Doppeln lief es dafür besser. Marvin Gudowius und Frederich Geister gewannen ihre Partie im Champions-Tiebreak, im zweiten Spiel schlugen Michael Schäfer und Manuel Werner in zwei Sätzen das gegnerische Doppel und retteten das Remis.

Der Herrenvierer des TC Bürstadt (6.) hofft am Sonntag beim Heimspiel gegen den MTV Urberach (9.) auf den ersten Saisonsieg.

Bezirksliga: TC Erzhausen – TG Bobstadt II, TuS Griesheim IV – TC Hofheim, TC Lampertheim II – TC Seeheim III (alle 9 Uhr): Nach einem Sieg und einer Niederlage hofft der Bobstädter Bezirksliga-Sechser (4.) gegen den TC Erzhausen (7.) auf den zweiten Saisonsieg, der TC Hofheim (2.) will mit einem Auswärtssieg gegen TuS Griesheim IV (4.) weiterhin um die Gruppenmeisterschaft kämpfen.

In der Bezirksligagruppe der Viererteams hat der bislang noch sieglose TC Lampertheim II (6.) beim Heimspiel gegen den TC Seeheim III (2.) eine komplizierte Aufgabe zu lösen. rago

