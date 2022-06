Gebeutelte Redskins

Bürstadt. Es bleibt vorerst dabei: Die Bürstadt Redskins sind in der American-Football-Oberliga Mitte nicht siegfähig. Im Heimspiel gegen die Haßloch 8-Balls fing sich das Team von Headcoach Mathias Lahm eine 6:45 (0:14/6:7/0:14/0:10)-Niederlage. Damit warten die Südhessen auch nach ihrem dritten Saisonmatch auf den ersten Punktgewinn.

„Anfangs lief es besser als erwartet, bis zum 6:21 zur Halbzeit haben wir noch gut Paroli bieten können. Mit zunehmenden Verletzten war in der zweiten Halbzeit aber einfach die Luft raus“, hielt Bürstadts Offense Coordinator Daniel Thatcher fest. Anders als beim 0:42 bei den Pirmasens Praetorians Ende Mai konnte das Trainerteam der Mannschaft diesmal jedoch wenig vorwerfen. „Diese Niederlage hat sich anders angefühlt. Jeder hat mehr als 100 Prozent gegeben und das Bestmögliche versucht. Die Mittel waren einfach nicht gegeben“, meinte Thatcher.

Viele Ausfälle in der Offensive Line

Dass Bürstadt momentan die Mittel fehlen, um es mit Spitzenreiter Haßloch (jetzt 6:0 Punkte) aufzunehmen, zeigte sich vor allem nach den Ausfällen der Offense-Line-Spieler Tommy McIntyre (Knie) im zweiten Quarter und Fritz Mayer im dritten Viertel. „Ein weiterer Ausfall auf der O-Line hätte zur Folge gehabt, dass wir nicht mehr spielfähig gewesen wären und das Spiel abbrechen hätten müssen. Man kann sagen, dass wir gerade noch so mit dem Reserverad die Kurve bekommen haben“, umschreibt Thatcher die Personalprobleme. So mussten viele Spieler auch „auf Positionen spielen, auf denen sie vorher noch nie gespielt hatten“, berichtete der Offensivcoach.

Die Bürstädter Anhänger unter den 80 Zuschauern auf dem TV-Platz durften im zweiten Quarter immerhin einmal jubeln. Nach einem 30-Yard-Pass von Quarterback Christian „CJ“ Steffan auf Wide Receiver Jonas Schiller trug Running Back Frederic Fengel den Ball aus fünf Yards in die Endzone.

Mit 0:6 Punkten finden sich die Redskins am unteren Ende der West-Gruppe wieder. Das Hinspiel in Haßloch, für das die Südhessen rechtzeitig Atteste beim hessischen Football-Verband eingereicht hatten, wird nicht gegen Bürstadt gewertet, sondern nachgespielt – voraussichtlich nach der Sommerpause. Ihr nächstes Match bestreiten die Redskins am Samstag, 25. Juni (Kick-off: 15 Uhr), zu Hause gegen die GFL-Reserve der Saarland Hurricanes. Die Saarländer schlugen am Wochenende Pirmasens mit 24:19 und stehen jetzt bei 4:0 Punkten. cpa