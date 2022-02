Gala nach der Pause

Bensheim. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit sind die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach zum erhofften Heimsieg gegen den VfL Oldenburg gekommen. Nach einem 12:15-Pausenrückstand setzten sich die Flames vor 400 begeisterten Zuschauern in der Weststadthalle noch deutlich mit 31:22 durch.

Trainerin Heike Ahlgrimm war stolz darauf, „dass wir nach der Pause endlich wieder einmal gezeigt haben, dass wir Abwehr können“. Bensheim/Auerbach kassierte in den zweiten 30 Minuten gegen nachlassende Gäste nur noch sieben weitere Treffer. Eigentlich waren die Flames auch schon gut ins Spiel gekommen (8:5/14.), „doch zehn schwache Minuten, in denen uns einfach zu viele Fehler unterliefen“ (Ahlgrimm), brachten die HSG-Crew ins Hintertreffen.

Ahlgrimm hielt sich beim Seitenwechsel nicht zurück mit ihrer Kritik und appellierte an ihre Mannschaft, „in der zweiten Hälfte nochmals richtig Gas zu geben“, was dem Team mit der starken Torhüterin Vanessa Fehr (fast 39 Prozent Abwehrquote) auch eindrucksvoll gelang. Mit einem 5:0-Lauf zum 17:15 (36.) gingen die Flames in Front und bauten die Führung über 23:17 (43.) und 26:18 (47.) konsequent aus, während dem VfL kaum noch etwas gelingen wollte. Erfolgreichste Werferinnen beim Sieger waren Friedberger (7/4), Visser (6), Heider und Kühlborn (je 5). hs

