FVH stoppt Abwärtstrend

Ried. Mit dem 1:0 bei der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Fürth bestätigte die SG Hüttenfeld ihren Aufwärtstrend in der Kreisliga B. Aber auch der FV Hofheim zog sich mit dem 1:1 gegen Tabellenführer SV/BSC Mörlenbach achtbar aus der Affäre. Und einen Sieg gab es auch für die zweite Mannschaft der FSG Riedrode, die bei Türkspor Wald-Michelbach mit 4:3 gewann.

SV Fürth II – SG Hüttenfeld 0:1

Fuhren die Hüttenfelder in der ersten Halbzeit nur gelegentlich gefährliche Angriffe auf das Fürther Tor, so änderte sich dies nach der Halbzeitpause deutlich. Nun dominierten die Gäste und im Fürther Strafraum brannte es mehr als einmal lichterloh. Als sich ein torloses Unentschieden abzeichnete, schlug die SG Hüttenfeld in der 85. Minute eiskalt zu: Ein Angriff über die linke Seite wurde zwar zunächst abgewehrt, doch im zweiten Anlauf klappte es. Philipp Holden Hermann köpfte unhaltbar zum 1:0 ein. „Aufgrund unserer starken zweiten Halbzeit haben wir hochverdient gewonnen“, konstatierte Hüttenfelds Trainer Hans Scheidel.

T. W.-Michelb. – FSG Riedr. II 3:4

„Das war ein Sieg des Willens, denn wir haben mit einem dezimierten Kader eine tolle kämpferische Leistung geboten“, freute sich Riedrodes Spielausschussmitglied Fabian Kreiling über den „verdienten“ Auswärtssieg. Eine Unaufmerksamkeit in der Riedroder Abwehr nutzte in der 24. Minute Sedat Baris zum 1:0, doch nur elf Minuten später gelang Maurice Gündling mit einem Gewaltschuss der Ausgleich. Erneut ging Türkspor in Führung, denn Savas Keskin gelang in der 36. Minute das 2:1. Das aber auch dieses Mal durch die FSG Riedrode (Dominik Wiegand, 53.) egalisiert wurde. Als der Türkspor-Torhüter in der 67. Minute den Ball fallen ließ, nutzte dies Perica Bozanovic in cleverer Manier zum 2:3. Jürgen Peters verwandelter Handelfmeter bedeutete in der 70. Minute das 3:3. Doch die drei Punkte gingen an die FSG Riedrode, die in Dominik Wiegand in der 90. Minute ihren Siegtorschützen hatte – 3:4.

FV Hofheim – SV/BSC Mörlenb. 1:1

„Endlich haben wir wieder einmal ein Erfolgserlebnis erzielt. Das Unentschieden gegen die spielstarken Mörlenbacher war hochverdient, denn die kämpferisch bessere Mannschaft waren wir“, freute sich Hofheims Pressesprecher Jürgen Hofmeister. Das 0:1 in der 24. Minute fiel aus Hofheimer Sicht etwas unglücklich, denn als die Gastgeber einen Mörlenbacher Angriff schon im Seitenaus wähnten, sorgten Farhan Mohamed und Torschütze Endrit Beka für das 0:1. In der 64. Minute leitete Tom Schön mit einer Flanke das 1:1 ein. Diese leitete Christian Baunach weiter, so dass Paul Buschmann aus drei Metern nur noch einzuschieben brauchte. hias

