FVH siegt im Ried-Derby

Ried. Während der FV Hofheim das Riedderby gegen die zweite Mannschaft der FSG Riedrode für sich entschied, erlitt die SG Hüttenfeld eine bittere 1:5-Niederlage beim TSV Gras-Ellenbach. Abgesagt wurde die Begegnung zwischen der SG Olympia/VfB Lampertheim und dem FSV Zotzenbach. Grund: Der Schiedsrichter erschien nicht.

Gras-Ellenbach – SG Hüttenfeld 5:1

In der ersten guten halben Stunde legten Gras-Ellenbach bereits den Grundstein zum Erfolg. Und nach zwei Treffern von Dennis Fink (5./27.) bedeutete Jonas Guthys 3:0 (31.) bereits die Vorentscheidung. Und spätestens als Markus Kunkel das 4:0 gelang (50.), war die Messe gelesen. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Tobias Lerchl das 4:1 erzielte(57.). Erneut Guthy stellte den alten Abstand wieder her (64.).

FV Hofheim – FSG Riedrode II 4:3

Das Riedderby hielt das, was es versprach. „Es war ein sehr temporeiches B-Liga-Spiel“, lobte Hofheims Pressesprecher Jürgen Hofmeister. Gerade in der Anfangsphase wusste der FVH zu gefallen. „Da haben wir die Begegnung dominiert und uns einige gute Chancen herausgearbeitet“, sagte Hofmeister. Eine führte zum 1:0 durch Oliver Schader (23.). In der 54. Minute sollte es noch besser für die Hofheimer kommen, denn Tom Schön verwertete Horles Vorarbeit zum 2:0. Doch nach einem Riedroder Doppelschlag (61./64.) stand es 2:2. Die Hofheimer waren aber ebenfalls nicht um eine prompte Antwort verlegen: Patrick Schüßlers Schuss ins lange Ecke bedeutete das 3:2 (66.). Die Entscheidung fiel in der 89. Minute, als Christian Baunach nach schöner Vorarbeit von Vassilos Theodorou zum 4:2 traf. So blieb Sefkan Pirceks 4:3 (90.) nur Ergebniskosmetik. hias