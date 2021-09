FVH auf Wiedergutmachung aus

Ried. Zur Stadionkerwe lädt die SG Olympia/VfB Lampertheim am Wochenende ins Adam-Günderoth-Stadion ein. Der Lampertheimer Bevölkerung wird in musikalischer und kulinarischer Hinsicht von Freitag bis Sonntag sehr viel geboten.

Dem will die SG Lampertheim in fußballerischer Hinsicht nicht nachstehen und ebenso für beste Unterhaltung sorgen. Das geht am besten, wenn am Sonntag der SV/BSC Mörlenbach zu Hause bezwungen wird.

Rein tabellarisch könnte dies durchaus gelingen: Während die Spielgemeinschaft mit zehn Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz steht, sind die Mörlenbacher bei neun Zählern „nur“ Vierter.

Aber Patrick Andres, der sportliche Leiter der Spielgemeinschaft, weiß um die Qualitäten der Odenwälder: „Das ist schon seit einigen Jahren eine gute besetzte Mannschaft, die schon unter dem damaligen Trainer Tobias Heer viele gute Spieler in ihren Reihen hatte. Aber jetzt sorgt Spielertrainer Riza Aydogan für Furore und der hat uns schon damals gern geärgert, als er noch das Trikot des FSV Zotzenbach trug. Nicht zu vergessen die beiden Brüder Resim und Ervin Beka.“

Siegler und Güllü zurück

Aber wenn es um die Qualität der Spieler geht, brauchen sich die Lampertheimer nicht zu verstecken. Sie haben auch viele gute Akteure in ihren Reihen, die eine Begegnung entscheiden können. Und sie haben auch zahlreiche Kämpfertypen in ihrer Mannschaft.

„Vor der kämpferischen Leistung, die die Mannschaft gerade beim 3:1 in Affolterbach abgeliefert hat, muss ich einfach den Hut ziehen. Die Jungs haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel und sind im Vergleich zur Vorsaison kaum wiederzuerkennen“, war Andres absolut des Lobes.

Allerdings sind die Lampertheimer nicht frei von personellen Sorgen und froh, dass Lukas Siegler nach seinem überstandenden Magen-Darm-Virus ebenso wieder dabei ist wie Ferhan Güllü, der seine Rotsperre aus dem Spiel bei Türkspor Wald-Michelbach vom 22. August inzwischen abgesessen hat.

Zwischen Lampertheim und Mörlenbach steht der FV Hofheim auf dem dritten Rang. Eigentlich eine richtig gute Platzierung für die Elf von Trainer Markus Dech. Doch die Stimmung beim 1911 gegründeten Traditionsverein könnte zurzeit etwas besser sein. Dies liegt zweifelsohne an der jüngsten Hofheimer 1:5-Auswärtsniederlage gegen die zuvor sieglose Mannschaft von Türkspor Wald-Michelbach.

Eine hervorragende Gelegenheit, diese Scharte auszuwetzen, bietet sich den Hofheimern am Sonntag, wenn sie Heimrecht gegen die zweite Mannschaft des Kreisoberligisten TSV Auerbach genießen. In der zweiten Garnitur der Bergsträßer spielen sehr viele Akteure, die in der JSG Alsbach/Auerbach ausgebildet wurden und deren fußballerische Entwicklung längst noch nicht abgeschlossen ist.

Im Odenwald brachte die SG Hüttenfeld bisher keinen Fuß vor den anderen und verlor beim TSV Gras-Ellenbach wie auch bei der zweiten Mannschaft der SG Odin Wald-Michelbach jeweils mit 1:5.

So dürfte Elf von Trainer Hans Scheidel vor dem kommenden Auswärtsspiel aus zweierlei Gründen Respekt haben: Erneut geht die Reise in den Odenwald und dieses Mal muss sie beim unangefochtenen Tabellenführer FSV Blau-Weiß Rimbach antreten.

Den 4:2-Auswärtserfolg beim TSV Gras-Ellenbach will hingengen die FSG Riedrode II mit einem Heimsieg über den FSV Zotzenbach wertvoll machen. hias