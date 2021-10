FVH agiert zu umständlich

Ried. In der Fußball-B-Liga ist mit dem FV Hofheim derzeit kein Staat zu machen. Statt eines erhofften Heimsieges gab es eine 0:1-Niederlage gegen Gras-Ellenbach. Schiedlich, friedlich trennten sich die zweite Mannschaft der FSG Riedrode und die Sportvereinigung Affolterbach mit 1:1. Als Sieger verließen die SG Olympia/VfB Lampertheim und die SG Hüttenfeld den Platz.

FV Hofheim – Gras-Ellenbach 0:1

Gerade in der zweiten Halbzeit spielten die Hofheimer mutig nach vorne, während Gras-Ellenbach nur auf Torsicherung bedacht war. „Die Gras-Ellenbacher Offensive fand nach dem Wechsel gar nicht mehr statt“, beobachtete Pressesprecher Jürgen Hofmeister. Gleichzeitig aber kritisierte er das teilweise umständliche Agieren seiner Mannschaft bei ihren Möglichkeiten. Und es fehlte auch etwas Glück. So hätten die beiden Chancen von Oliver Schader in der 35. Minute (Weitschuss) und in der 78. Minute (Alleingang) ebenso einen Torerfolg verdient gehabt wie Kamil Mientus‘ Kopfball in der 83. Minute. Nach 30 Minuten fiel das Tor des Tages für den TSV Gras-Ellenbach: Nach einer Flanke von Staier stand Dennis Fink goldrichtig und schob den Ball aus fünf Metern zum 0:1 ins Hofheimer Tor.

FSG Riedrode II – Affolterbach 1:1

Hofheims Sebastian Gromus (links) im Zweikampf mit Jonas Guthy vom TSV Gras-Ellenbach. © Berno Nix

„Es hat uns gefreut, dass wir diese starke Mannschaft aus Affolterbach ein wenig ärgern konnten. Außerdem hätten wir uns mit einer Niederlage kaum zu unserem Schlachtfest getraut“, war Riedrodes Spielausschussmitglied Fabian Kreiling nach der Begegnung zufrieden. Innerhalb von kurzer Zeit fielen beide Treffer. In der 56. Minute passte Julien Gündling auf der rechten Seite zum an der Strafraumgrenze postierten Pedro Bozanovic, der drehte sich geschickt und schoss den Ball ins rechte untere Eck zum 1:0. Doch in der 58. Minute gelang den Gästen der Ausgleich, als Alexander Theobald einen Foulelfmeter verwandelte.

SG Olympia/VfB – W.-Michelb. 4:3

Fast hätte die Spielgemeinschaft einen 3:0-Vorsprung noch aus der Hand gegeben, denn die Gäste glichen zwischenzeitlich noch auf 3:3 aus. „Ich bin froh, dass wir nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder gewonnen haben“, freute sich Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andreas.

Die Begegnung im Adam-Günderoth-Stadion war dabei nichts für schwache Nerven, denn hüben wie drüben wurden jeweils zwei Zeitstrafen ausgesprochen. Die Lampertheimer Heiko Hanusch (67.) und Thomas Gerner (90. + 5.) mussten dabei das Spielfeld ebenso (vorübergehend) verlassen wie Mohamed Olad (90.) und Marcel Reibold von Odin Wald-Michelbach.

Zwar freute sich die SG Olympia/VfB Lampertheim wieder auf das Mitwirken von Thomas Gerner, musste dafür auf der Torhüterposition improvisieren. So stellte sich erneut Tobias Dubiel in den Dienst der Mannschaft und zwischen die Pfosten. Schnell schraubten die Lampertheimer nach Treffern von Heiko Hanusch (11.), Emre Gülmez (22.) und Kevin Rathgeber (34., Foulelfmeter) die Begegnung auf 3:0 hoch.

Doch noch vor der Halbzeit gelang dem Wald-Michelbacher Janis Schäfer das 3:1 (43.). Und nach dem Wechsel erzielten die Gäste noch zwei weitere Treffer, denn nach Sandro Morrs 3:2 in der 75. Minute hieß es neun Minuten später durch Kubilay Bueyueksahin 3:3. So war Ferhan Güllüs 4:3 in der dritten Minute der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Gülmez aus Lampertheimer Sicht wie eine Erlösung.

Türk. W.-Michelb. – Hüttenfeld 1:2

„Wir haben leider sehr viel dazu beigetragen, dass es eine sehr schwache Begegnung war. Aber letztlich haben wir diese verdientermaßen für uns entschieden“, befand Hüttenfelds Trainer Hans Scheidel. Exakt nach einer Viertelstunde brachte Sebastian Scheidel die SGH in Führung, die in der 26. Minute durch Türkspor-Akteur Tamer Keskin ausgeglichen wurde. Das entscheidende 2:1 für Hüttenfeld erzielte der eingewechselte Michael Bopp, der den Ball in der 83. Minute gekonnt über Türkspor-Keeper Salimov ins gegnerische Tor hob. hias

