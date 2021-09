FVB will sich beweisen

Ried. Nach drei Auswärtsspielen zum Saisonbeginn in der Kreisliga A steht für denFV Biblis am Sonntag das erste Heimspiel an. Die Gurkenstädter empfangen den VfR Fehlheim II. Die SG Nordheim/Wattenheim reist zum FC 07 Bensheim II.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FV Biblis – VfR Fehlheim II

Nachdem die Bibliser (8.) am vergangenen Samstag in Lörzenbach die erste Niederlage der Runde kassierten, fordert Torsten Schnitzer, Spielertrainer beim FVB, unbedingt einen Sieg gegen den direkten Tabellennachbarn. „Ich konnte sie mir am vergangenen Sonntag ansehen. Da haben sie sich als sehr geschlossene Mannschaft präsentiert. Sie stehen gut und spielen schnell nach vorne. In der Offensive haben sie einen sehr starken, erfahrenen Stürmer, von dem jederzeit Gefahr ausgeht.“

Von seiner Mannschaft mahnt Schnitzer deshalb zur Konzentration: „Wir müssen unsere Schlafmützigkeiten abstellen und die richtige Einstellung an den Tag legen. Es gilt, über die gesamten 90 Minuten konzentriert zu sein.“

FC 07 Bensheim II – SG NoWa

Nach dem 18:0-Heimsieg gegen die Birkenauer Anatolen fährt die SG mit breiter Brust nach Bensheim. „In den letzten Jahren haben wir gegen den FC 07 oft gut ausgesehen. Allerdings haben sie diesmal eine junge Truppe, die ziemlich konstant spielt“, ist Trainer Jens Stark gewarnt. Bei der SGN kehrt Elias Bersch zurück, dafür hat sich Fabian Torger gegen die Anatolia am Knöchel verletzt und wird wohl durch Nikolas Kilian ersetzt. rago

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2