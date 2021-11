FVB will sich belohnen

Biblis. Die Fußballer der Kreisliga A beenden am Sonntag die Hinrunde und zugleich das Punktspieljahr 2021. Dabei empfängt die SG Nordheim/Wattenheim den TSV Reichenbach zum „Spiel der Woche“, für den FV Biblis steht eine Auswärtsfahrt zum SV Lindenfels an.

SV Lindenfels – FV Biblis

Für Torsten Schnitzer, Spielertrainer beim FVB, ist das bevorstehende Ende des Punkspieljahres ein zweischneidiges Schwert: „Auf der einen Seite haben wir derzeit einen sehr guten Lauf und hätten den ganz gerne weitergeführt. Auf der anderen Seite kommt die lange Winterpause möglicherweise zum richtigen Zeitpunkt, da ja die Corona-Zahlen wieder nach oben schießen.“

Nach Lindenfels (7.) fährt der Tabellenzweite als Favorit. „Wir wollen auch das letzte Spiel in diesem Jahr gewinnen und unsere tollte Hinrunde mit einem Sieg abschließen, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Mit unserer Bilanz können wir bisher absolut zufrieden sein. Wir spielen einen schönen und auch erfolgreichen Fußball. Wenn die Lörzenbacher nicht so eine außergewöhnliche Saison spielen würden, wären wir wohl auf dem ersten Platz“, sagt Schnitzer. Doch auch wenn es zurzeit kaum besser laufen könnte, sieht er noch Potenzial: „Zuletzt gegen Trösel haben wir zu viele Möglichkeiten nicht genutzt. Beim SVL hoffe ich auf eine bessere Chancenverwertung.“ rago