FV Hofheim ärgert Primus Rimbach

Ried. Mit 5:2 brachte der FV Hofheim Tabellenführer FSV Blau-Weiß Rimbach seine zweite Niederlage ein und feierte dies entsprechend. Passend zur tristen Jahreszeit war dagegen die Stimmungslage bei der SG Olympia/VfB Lampertheim, für die es auch beim Tabellenvorletzten SV Fürth II nichts zu erben gab – 2:4.

FV Hofheim – FSV Rimbach 5:2

„Eigentlich hätte man meinen müssen, dass wir die Mannschaft sind, die oben steht und Rimbach im Tabellenkeller steckt. Nicht umgekehrt“, sprach Hofheims Pressesprecher Jürgen Hofmeister von einem hochverdienten Erfolg seiner Mannschaft. „Die Rimbacher wollten auch zu viel spielerisch lösen. Das kam uns absolut gelegen, denn wir hielten hart dagegen“, sagte Hofmeister.

Zwar wurde der Hofheimer Führungstreffer durch Maximilian Hödl (17.), nur zehn Minuten später durch den Rimbacher Robin Hechler ausgeglichen, doch nach zwei wichtigen FVH-Toren durch Christian Baunach vor und nach dem Wechsel war die Grundlage für den FVH-Heimsieg gegeben. Baunach war auch der Wegbereiter für Nico Schwindts 4:1 in der 60. Minute.

Noch einmal verkürzten die Rimbacher in der 70. Minute durch Hechler zum 4:2. Doch nur zwei Minuten später nahm Nico Schwindt mit seinem 5:2 den Rimbachern den Mut, mit einer Schlussoffensive den Hofheimer Sieg noch einmal gefährden zu können.

SV Fürth – SG Ol/VfB Lamperth. 4:2

„Wir haben in Fürth den Kampf einfach nicht angenommen.“ sagte SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. In die Kritik nahm Andres aber nicht nur die eigene Mannschaft, sondern auch den Schiedsrichter. Der zeigte in der 15. Minute zum Lampertheimer Ärger nach einem Foul an einem Fürther Stürmer auf den Elfmeterpunkt, so dass es sich Nico Schumacher nicht nehmen ließ, das 1:0 zu erzielen. In der 44. Minute wurde dann Justin Ekkerink von Fürths Torwart Thaller rüde attackiert – doch diesmal gab es keinen Strafstoß, was die Spargelstädter nicht verstanden.

Zu diesem Zeitpunkt hieß es schon 2:0, weil Kenan Orhan in der 27. Minute einen Stellungsfehler in der Lampertheimer Hintermannschaft nutzte. Als auch noch Fürths Jan Metzger in der 46. und 47. Minute die Schlafmützigkeit der Gäste-Abwehr nutzte, lag die SG bereits mit 0:4 hinten. Da half es auch nichts mehr, dass Kevin Rathgeber von Gerner schön bedient in der 60. Minute das 4:1 gelang und Emre Gülmez in der 74. Minute einen Strafstoß zum 4:2 verwandelte. hias