FV Biblis II will Bonuspunkte

Ried. Mit Heimspielen für die beiden Ried-Vertretungen kommt der elfte Spieltag in der Fußball-C-Liga daher. Die zweite Mannschaft des FV Biblis empfängt am Sonntag (13 Uhr) den SC Olympia Lorsch II. Um 15.30 Uhr trifft die „Zweite“ der Bürstädter Eintracht auf Schlusslicht FSV Eintracht Zotzenbach II.

FV Biblis II – Olympia Lorsch II

Nicht nur sportlich kam Biblis II die 3:5-Derbyniederlage bei der Eintracht-Reserve teuer zu stehen. Mit Mustafa Er (Fraktur im Knöchel), Patric Richter (MRT-Termin ist vereinbart) und Marcel Sauer (Diagnose steht noch aus) verletzten sich drei Stammkräfte zum Teil schwer. Weil Biblis’ erste Mannschaft in der A-Klasse spielfrei ist, ist FVB-II-Coach Sven Sauer aber guter Dinge, die Ausfälle kompensieren zu können. Zumal Gegner Lorsch II nur drei seiner 13 Punkte in der Fremde holte. „Wir spielen zu Hause und wissen, dass wir auch bei Bürstadt II gewinnen hätten können. Jetzt wollen wir Bonuspunkte sammeln, bevor wir in zwei Wochen auf Zwingenberg treffen“, hofft der 35-Jährige auf die Saisonzähler sieben bis neun.

Et. Bürstadt II – Zotzenbach II

Am Donnerstagabend war das punktlose Schlusslicht Zotzenbach II (acht Spiele, 8:57 Tore) zu Gast in Gadernheim, das Ergebnis war bei Redaktionsschluss noch nicht übermittelt. Der Ausgang der Partie tut für Bürstadts Spielertrainer Michael Wahlig allerdings nichts zur Sache. „Du musst den Dreier holen“, stellt der 43-Jährige klar. Nach seinem Achillessehnenriss vor zwei Wochen ist Wahlig immer noch nicht auf den Beinen. „Viel kann ich mich nicht bewegen. Die Schmerzen werden zum Glück besser“, sagt er. Zurzeit leitet Routinier Daniel Patti das Training beim Tabellendritten (19 Punkte). Am Dienstag waren laut Wahlig aber nur sechs Mann da. cpa