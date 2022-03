FV Biblis II rettet Polster

Ried. Im allerletzten Moment hat der FV Biblis II seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone gewahrt. Beim Vorletzten SV Eintracht Zwingenberg kam die Mannschaft von Trainer Sven Sauer in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 (0:1)-Ausgleich. Teuer verkauft hat sich die Reserve der Bürstädter Eintracht. Beim 0:1 (0:0) gegen Tabellenführer SG Hammelbach/Scharbach hielt die Elf von Spielertrainer Daniel Patti lange die Null.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwingenberg – Biblis II 1:1

Einem Foulelfmeter, den Kevin Arnold in der zehnten Minute sicher verwandelte, rannte Biblis II lange hinterher. Genauer gesagt: bis zur 93. Minute. Dann nahm Marcel Berger eine Flanke von Kevin Gumbinger aus dem Halbfeld an, lief auf SVZ-Torwart Timo Rothermel zu und legte den Ball zum 1:1 am Keeper vorbei ins Tor. „Für uns ist der Punkt im Nachhinein okay. Immerhin haben wir Zwingenberg so auf Distanz gehalten. Aber es war allgemein ein sehr schlechtes Fußballspiel, das keinen Sieger verdient gehabt hätte“, fasste FVB-II-Coach Sauer zusammen. Die Bibliser 1b weist jetzt 17 Punkte auf, Zwingenberg steht bei elf Zählern.

Et. Bürstadt II – Hamm./Sch. 0:1

„Wir können uns keinen Vorwurf machen“, meinte Bürstadts Spielausschussmitglied Sven Bräuer nach Abpfiff: „Die haben gedrückt – wir haben verteidigt und auf Konter gelauert. Eigentlich war das ein 0:0-Spiel.“ Gegen ein 0:0 hatte aber Lucas Bergmann etwas einzuwenden. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Hammelbach/Scharbachs Offensivspieler zum 1:0-Endstand (75.). Der Primus bejubelte so den 17. Sieg im 17. Punktmatch. Dass es lange nach einem Unentschieden aussah, verdankte die Eintracht-Reserve ihrem Ersatztorwart aus dem Altherrenteam. Oliver Neuwinger, der im April seinen 53. Geburtstag feiert, machte seinen Job wie eh und je. cpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2