FV Biblis II muss absagen

Ried. Für die beiden Ried-Vertretungen in der Fußball-C-Liga gab es am 21. Spieltag weder Punkte noch Tore. Die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt kassierte am Sonntag eine 0:4 (0:2)-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten VfL Birkenau II. Die Reserve des FV Biblis trat gar nicht erst an. Wegen zu großer personeller Probleme sagte die Elf von Spielertrainer Sven Sauer ihr Match bei der SG Fürth/Mitlechtern II ab. Da sich die Mannschaften nicht auf einen Ersatztermin einigen konnten, wird die Begegnung mit einem 0:3 gegen Biblis in die Wertung eingehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Et. Bürstadt II – Birkenau II 0:4

Während sich Bürstadts Gruppenliga-Reserve mit 30 Punkten im Niemandsland der Tabelle bewegt, hat Birkenaus „Zweite“ mit 46 Zählern weiter beste Aussichten, den Aufstieg in die B-Klasse über die Relegation anzupeilen. Murat Kapucu (7.) und Philipp Wolk (16.) besorgten den Gästen eine frühe 2:0-Führung. Nach der Pause legten Kapucu (58.) und Dennis Klemm (69.) das 0:3 und das 0:4 aus Eintracht-Sicht nach.

Fürth/Mitl. II – Biblis abgesagt

„Wir hatten aufgrund von Verletzungen und Corona massiven Personalmangel. Insgesamt hätten uns 13 Leute gefehlt und nur acht Mann zur Verfügung gestanden, von denen zwei angeschlagen waren“, besagte Biblis’ Übungsleiter Sven Sauer. Mit Fürth/Mitlechtern II konnte sich die A-Liga-Reserve nicht auf einen Ausweichtermin verständigen. Deshalb steht der Verursacher der Spielabsage als Verlierer fest. „Hier mache ich den Gegnern aber gar keinen Vorwurf. Sie haben auch schon einige Nachholspiele“, stellte Sauer klar. Der Tabellenzwölfte (20 Punkte) hatte am Sonntag trotzdem Glück im Unglück. Mit dem 13. FSG Bensheim (19 Punkte/2:4 gegen Elmshausen) und dem SV Eintracht Zwingenberg auf Relegationsplatz 14 (17 Punkte/0:4 gegen Unter-Flockenbach III) gingen auch die beiden ärgsten Konkurrenten im Kampf um den direkten Klassenerhalt leer aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2