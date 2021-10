FV Biblis II lässt Punkte liegen

Ried. Der FV Biblis II hat am elften Spieltag der Fußball-C-Liga einen Sieg verschenkt. Beim 3:3 (2:1)-Heimremis gegen Olympia Lorsch II kassierte die Elf von Spielertrainer Sven Sauer in der Nachspielzeit den Ausgleich. Die „Zweite“ von Eintracht Bürstadt bekommt drei Punkte kampflos.

Schlusslicht FSV Eintracht Zotzenbach II ist am Sonntag nicht in der Wasserwerkstraße angetreten. Laut der Bürstädter Eintracht erfolgte Zotzenbachs Absage aufgrund von personellen Engpässen.

FV Biblis II – Oly. Lorsch II 2:2

Über den gewonnenen Punkt konnte sich FVB-II-Trainer Sven Sauer nicht freuen. „Wir haben wieder eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben“, musste der 35-Jährige direkt an die 3:5-Niederlage im Ried-Derby bei Bürstadt II vor einer Woche zurückdenken.

Dort hatte die Sauer-Elf zur Pause 3:1 vorn gelegen. Diesmal ging es mit einem 2:1 in die Kabine. Marcel Berger brachte Biblis II in der 13. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung und legte in Minute 26 das 2:0 nach. Der Lorscher Jens Bäumer verkürzte auf 1:2 (33.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pascal Titze auf 3:1 (56.), doch das 2:3 durch Daniel Geiß (64.) machte es wieder spannend. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf wiederum Bäumer zum 3:3-Endstand – und Sauer ärgerte sich doppelt.

Als wäre der Gegentreffer nicht schon bitter genug, fiel er auch noch aus fragwürdiger Position. „Das war schwer abseitsverdächtig“, fand Sauer und merkte ironisch an: „Allerdings hat der Schiedsrichter über das ganze Spiel kein Abseits gepfiffen. Also hätten wir uns fast schon darauf einstellen können.“

Mit jetzt sieben Punkten liegt Biblis II weiter hinter dem FC Italia Bensheim (acht), der mit 0:2 bei Unter-Flockenbach III verlor. Auch der Vorletzte Zwingenberg (vier Punkte/1:3 gegen Ober-Abtsteinach II) ging leer aus. Die FSG Bensheim gewann überraschend mit 2:1 in Gadernheim und ist jetzt gleichauf mit Biblis. „Mit drei Punkten hätten wir einen Riesenschritt machen können“, bedauerte Sauer. cpa