Für TCB-Damen geht es um den Titel

Ried. Der letzte reguläre Saisonspieltag in der Tennis-Bezirksoberliga der Damen wurde bereits am vergangenen Sonntag ausgetragen. Allerdings konnte noch keines der Viererteams die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Gruppenliga feiern, denn die Entscheidung darüber fällt erst in dieser Woche. Am Sonntag (ab 9 Uhr) wird die Partie zwischen dem TC Bürstadt (2.) und dem TSV Pfungstadt nachgeholt, die Ende August wetterbedingt ausgefallen war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sollten die Bürstädterinnen, die nach vier Siegen und zwei Unentschieden knapp hinter dem TSV stehen, gewinnen, hätte das Quartett um Kapitänin Celine Gebhardt die Pfungstädterinnen noch abgefangen. „Unsere Mannschaft steht. Alle wissen, worum es geht – wir sind bereit. Allerdings ist der TSV sehr stark und nicht zu unterschätzen. Wir gehen davon aus, dass sie in Top-Besetzung zu uns kommen, denn für sie geht es ja ebenfalls um was. Mal abwarten, wie weit wir da dagegen halten werden“, sagt Gebhardt. rago