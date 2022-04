FSG will im Derby zurückschlagen

Ried. Nach dem schwachen 2:4 bei Abstiegskandidat FC Fürth will sich die FSG Riedrode am 27. Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt mit einem Derbysieg zurückmelden. Am Sonntag (15.15 Uhr, Waldsportplatz) empfängt der Tabellensechste den Achten FC 07 Bensheim. Die Bürstädter Eintracht ist spielfrei. Der Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund werden an diesem Wochenende die drei Punkte aus dem Rückspiel gegen den zurückgezogenen FC Türk Gücü Rüsselsheim gutgeschrieben. Damit kommen die Bürstädter, die auf dem 15. und viertletzten Platz stehen, auf 21 Punkte. Zum TSV Lengfeld, der Nichtabstiegsplatz 13 belegt und am Mittwoch sein Nachholspiel beim SV Geinsheim mit 1:2 verlor, fehlen der Eintracht jetzt nur noch drei Zähler.

FSG Riedrode – FC 07 Bensheim

Nach der 2:4-Niederlage in Fürth am Gründonnerstag „haben wir uns ein bisschen erholt“, sagt FSG-Trainer Andreas Keinz: „Wir waren hinterher sehr enttäuscht, weil unsere Leistung nicht gut war. Da gibt es auch nichts schönzureden. Wir sind nicht an unsere Leistungsgrenze gegangen. Auch von der Einstellung her war es nicht das, was wir Trainer uns vorstellen. Fürth war schlagbar.“

Im Dienstagstraining sprachen Keinz und sein Trainerpartner Duro Bozanovic die schwache Vorstellung nochmals an. Dann richteten die Übungsleiter den Blick nach vorn. „Gegen Bensheim wollen wir es besser machen“, kündigt Keinz an. Auf den Tabellenachten (42 Punkte, ein Spiel weniger) traf der Sechste Riedrode (48) in dieser Saison schon zweimal. Beide Partien gehörten zweifellos zu den besseren FSG-Auftritten. Im Hinspiel Anfang Oktober landeten die Blau-Schwarz-Gelben einen 1:0-Auswärtserfolg. Im Februar gab es in Bensheim eine 2:3-Niederlage im Achtelfinale des Bergsträßer Kreispokals.

„Das war ein richtig gutes Fußballspiel“, erinnert sich Keinz: „Uns erwartet eine sehr schwere Aufgabe. Dieser wollen wir uns stellen und die drei Punkte hier in Riedrode behalten.“ Mit den Mittelfeldspielern Evan Keinz und Tomislav Tadijan sowie Stürmer Sinisa Pitlovic haben drei angeschlagene Leistungsträger das spielfreie Wochenende genutzt, um wieder fit zu werden. „Wenn sonst nichts dazwischenkommt, sind alle drei am Sonntag dabei“, meint Trainer Keinz. Stammtorwart Chris Keilmann laboriert weiter an Fersenproblemen. „Wir werden nichts riskieren. Falls er nicht spielen kann, steht Daniel Siegler bereit“, ist Keinz vom Schlussmann der Riedroder 1b-Elf überzeugt. Sicher ausfallen wird Mario Basyouni, der in der zweiten Mannschaft aushalf und sich eine leichte Zerrung zuzog.

Die Bensheimer, die die viertstärkste Defensive der Liga (35 Gegentore) stellen, überzeugten unlängst zu Hause gegen Lengfeld (4:1) und Geinsheim (4:0). Die Elf, die vom Ex-Hüttenfelder Andy Zehnbauer trainiert wird, holte bisher allerdings nur zwölf Punkte aus elf Auswärtspartien. Die FSG, die vor dem Patzer in Fürth mit 1:5 beim Dritten 1. FCA Darmstadt unterlag, verlor zuletzt den Anschluss zu den Top fünf: Aus einem Punkt Vorsprung auf den FC Alsbach wurden fünf Zähler Rückstand. „Wir haben 48 Punkte auf dem Konto. Darauf können wir jetzt schon stolz sein. Wir dürfen uns aber nicht darauf ausruhen“, macht Keinz vor dem ersten Sonntagsheimspiel des Jahres deutlich.