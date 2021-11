FSG verschläft erste Hälfte

Ried. Vor einer Woche durften sich die FSG Riedrode und Eintracht Bürstadt für Siege feiern lassen. Am 15. Spieltag der Fußball-Gruppenliga gingen die zwei klassenhöchsten Ried-Teams dagegen leer aus. Die FSG Riedrode kam nach einer schwachen ersten Halbzeit zu einer 3:4 (0:3)-Niederlage im Verfolgerduell gegen den VfR Groß-Gerau. Die Bürstädter Eintracht kassierte ein 0:5 (0:2) bei Spitzenreiter VfR Fehlheim.

Riedrode – Groß-Gerau 3:4

„Gegen so einen Gegner wie Groß-Gerau, der für mich nach wie vor zu den drei Top-Mannschaften der Liga gehört, ist es so gut wie unmöglich, ein frühes 0:3 aufzuholen“, ärgerte sich Riedrodes Trainer Andreas Keinz über die Vorstellung seiner Elf im ersten Durchgang: „Da waren wir viel zu passiv. Momentan kriegen wir zu viele einfache Gegentore. Für die zweite Halbzeit kann ich unserer Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Da hat sie Moral gezeigt und wirklich alles rausgehauen.“

Christoph Haddad schoss die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. In der 30. Minute legte Fabio Polizzi nach einem Einwurf für Riedrode in der gegnerischen Hälfte das 0:2 nach. Das 0:3 aus FSG-Sicht erzielte Nils Beißer (36.). Riedrodes beste Möglichkeit in Halbzeit eins vergab René Salzmann. Allerdings traf der Stürmer den Ball nach einer Ecke von Oliver Schrah nicht richtig und köpfte knapp vorbei. In den zweiten 45 Minuten zeigte die FSG (weiterhin 24 Punkte) ein anderes Gesicht – auch wenn das 1:3 durch Mario Basyouni bis zur 66. Minute auf sich warten ließ. Wer die Partie nach dem 1:4 durch Miguel Alves Ribeiro schon als entschieden betrachtet hatte, sah sich getäuscht. Nils Schwaier (80.) und erneut Basyouni (89.) brachten Riedrode auf 3:4 heran.

VfR Fehlheim – Et. Bürstadt 5:0

„Erwartungsgemäß“ nannte Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher das Ergebnis, das auch in der Höhe in Ordnung ging. „Wenn Fehlheim konsequenter mit seinen Chancen umgeht, kriegen wir noch ein paar Tore mehr und dürfen uns nicht beschweren“, fasste Haßlöcher zusammen: „Fehlheim steht nicht umsonst da oben. Bis auf einen Schuss, den wir auf das Tor gebracht haben, waren wir chancenlos – das muss man klar sagen. Allerdings hätte ich mir schon ein bisschen mehr Gegenwehr von uns gewünscht.“

Während die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund noch mit dem „tiefen Rasen“ (Haßlöcher) fremdelte, köpfte Max Schwerdt in der 19. Minute nach einer Ecke zur 1:0-Führung für Fehlheim ein. Kurz vor der Pause war Schwerdt wieder per Kopfball zur Stelle – 2:0 (45.). Eine vielleicht nicht spielentscheidende, aber doch zentrale Aktion trug sich zwei Minuten nach Wiederanpfiff zu. Der herausgelaufene Eintracht-Torwart Christian Steiner brachte den Ex-Bürstädter Riccardo Presti vor dem Strafraum zu Fall – und bekam glatt Rot (47., Notbremse). „Steini trifft erst den Ball und dann den Gegner. Das hat auch Riccardo versucht, dem Schiedsrichter zu erklären. Der hat die Szene aber als gestrecktes Bein und Notbremse ausgelegt“, hielt Haßlöcher den Platzverweis für eine zu harte Entscheidung.

Bürstadts eingewechselter Ersatzkeeper Jannik Hüter musste dreimal hinter sich greifen. In Minute 63 erhöhte Thomas Melzer auf 3:0. Sieben Minuten später stellte Schwerdt mit seinem dritten Kopfballtreffer auf 4:0 für den Primus, der vom Bürstädter Sascha Huy (früher Trainer FSV Riedrode) trainiert wird. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Riccardo Zocco (84.). „Hinten hat irgendwann die Zuordnung nicht mehr gepasst. Fast jeder Standard von Fehlheim war gefährlich“, meinte Haßlöcher. Die Eintracht (zwölf Punkte) wird wieder vom rettenden 13. Platz rutschen. Der Vorletzte Türk Gücü Rüsselsheim trat nicht zum Kellerduell gegen den TSV Lengfeld an. Das Spiel wird folglich mit 3:0 für Lengfeld (zurzeit elf Punkte) in die Wertung eingehen.