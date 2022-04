FSG schlägt 07er erneut

Ried. Nach zuletzt zwei Niederlagen hat die FSG Riedrode am 27. Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt vor vertrauter Kulisse eine Reaktion gezeigt. Das Kreisderby gegen den FC 07 Bensheim entschied die Elf von Duro Bozanovic/Andreas Keinz wie schon in der Hinrunde mit 1:0 (0:0) für sich. Klassenkamerad Eintracht Bürstadt bekam kampflos drei Punkte zugesprochen (wir haben berichtet). Allerdings gewann der Tabellen-13. TSV Lengfeld am Sonntag überraschend sein Heimspiel gegen den Vierten SG Langstadt/Babenhausen mit 5:2. Damit fehlen der Eintracht weiterhin sechs Punkte zum rettenden Ufer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Riedrode – Bensheim 1:0

Von der Torgefahr, die ein Karim Benzema bei Real Madrid zurzeit ausstrahlt, waren die „Bensemer“ im Bergsträßer Derby am Sonntag meilenweit entfernt. Doch auch die gastgebende FSG spielte vor 120 Zuschauern auf dem Waldsportplatz nicht die Sterne vom Himmel. „Das war ein typisches 0:0-Spiel. Beide Abwehrreihen haben gut verschoben, so dass es ein torchancenarmes Spiel war“, sagte Riedrodes Trainer Andreas Keinz: „Irgendwann war klar: Wer den ersten Fehler macht, verliert.“

Bensheims Tim Rettig gegen Riedrodes Rene Salzmann (v.l.). © Berno Nix

Und genau so kam es in der Schlussphase. Nach einem Abspielfehler in der Bensheimer Hintermannschaft brachte FC-Abwehrmann Tim Rettig in der 80. Minute Riedrodes Angreifer Sinisa Pitlovic mit einer Notbremse zu Fall. Dafür gab es glatt Rot. „Rettig kann wenig dafür, Sinisa wäre sonst frei durch gewesen. Der Platzverweis hat uns natürlich voll in die Karten gespielt“, erklärte Keinz. Nur sechs Minuten später war es dann so weit: Nach einem Schuss von Gianluca Lucchese ließ Bensheims Torwart Dominik Kurz den Ball abklatschen – und Pitlovic staubte in bester Torjägermanier zum 1:0 ab (86.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei diesem Ergebnis blieb es, obwohl sich der FSG in den Schlussminuten laut Keinz noch „drei, vier gute Kontersituationen“ boten. „Diese Konter haben wir leider nicht so gut zu Ende gespielt“, monierte der FSG-Coach, der sonst aber „hochzufrieden“ war: „Von der Einstellung, Körpersprache und Aggressivität her haben wir gegen eine junge und gute Bensheimer Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt als zuletzt beim 2:4 in Fürth. So stellen wir Trainer uns das vor.“

Sieben Spieltage vor Saisonende schlossen die Riedroder, die als Tabellensechster jetzt 51 Punkte vorweisen, wieder zu den „Top fünf“ auf. Der Achte Bensheim (42 Punkte, ein Spiel weniger) ist dagegen fürs Erste abgehängt. „Es gab einige Überraschungen“, meinte Keinz nicht nur mit Blick auf das 2:5 des Vierten Langstadt/Babenhausen (55 Punkte) bei Abstiegskandidat Lengfeld. Auch mit der 0:1-Heimniederlage des Fünften VfR Groß-Gerau (53) gegen Sportfreunde Heppenheim hatten wohl die Allerwenigsten gerechnet. Der souveräne Spitzenreiter VfR Fehlheim (68 Punkte) verlor ebenfalls zu Hause – mit 1:4 gegen den Zweiten 1. FCA Darmstadt (57). Die vom Bürstädter Sascha Huy trainierten Fehlheimer sind am Mittwochabend (19.30 Uhr) zu Gast in Riedrode. cpa