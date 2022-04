FSG Riedrode II voller Optimismus

Ried. „Verstärkung und Verbesserung der Mentalität.“ Wenn Fabian Kreiling, Mannschaftsbetreuer des Fußball-B-Ligisten FSG Riedrode II, vom Wert der Gruppenliga-Spieler spricht, die seiner Mannschaft aktuell zur Verfügung stehen, zaubert ihm das ein Lächeln ins Gesicht. „Ein Spieler wie beispielsweise Rene Salzmann bringt unsere Elf ungemein weiter. Ich bin mir sicher, dass wir bald die notwendigen Punkte für den Ligaverbleib holen werden“, hofft Kreiling, dass sich seine Elf alsbald aus dem Tabellenkeller (12.) herausarbeitet.

Gerade vom Sieg am vergangenen Sonntag wird die zweite Mannschaft des Riedroder Gruppenligisten noch einige Zeit profitieren, denn der SV Kirschhausen, in der Kreisliga B nicht gerade Laufkundschaft, wurde zu Hause mit 10:0 bezwungen. So blickt die FSG Riedrode II dem kommenden Sonntag optimistisch entgegen, auch wenn es zum Tabellenachten TSV Auerbach II geht, gegen die sich die Riedroder bislang nicht immer leicht taten.

Gras-Ellenbach – Lampertheim

Welcher Auswärtsgegner der SG Olympia/VfB Lampertheim ist am weitesten entfernt? Wer hier auf Schönmattenwag tippt, der muss sich knapp geschlagen geben, denn der Sportplatz des TSV Gras-Ellenbach liegt noch ein paar Kilometer weiter weg. „Dort haben wir uns zwar immer schwer getan. Aber wir nehmen diese weite Auswärtsfahrt nicht nur wegen der guten Luft im Odenwald auf uns“, will SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres auch beim Tabellenzehnten etwas holen. Weiterhin offen ist bei der abstiegsbedrohten Lampertheimer Spielgemeinschaft (14.) die Towartfrage. Hingegen steht fest, dass Emre Gülmez aufgrund einer Regelwidrigkeit in der Schlussphase des Spiels gegen den TSV Hambach erst einmal gesperrt ist.

SG Hüttenfeld – Tvgg Lorsch II

Kein Staat ist derzeit mit der Tabellenfünften SG Hüttenfeld zu machen, die im neuen Fußballjahr von Niederlage zu Niederlage eilt und auch am vergangenen Sonntag mit 0:7 gegen den FSV Zotzenbach deutlich verlor. Vielleicht gelingt den Hüttenfeldern wenigstens am Sonntag ein Punktgewinn, denn da gastiert die Tvgg Lorsch II (11.), die ebenfalls noch nicht aller Abstiegssorgen ledig ist, am Hüttenfelder Hegwald.

FV Hofheim/Ried – Hambach 5:5

Spielfrei ist am Wochenende der FV Hofheim (15.). Der hätte am Mittwoch das Nachholspiel gegen den klar favorisierten Dritten TSV Hambach fast gewonnen, musste aber noch den Hambacher Ausgleichstreffer durch Hatim Srifi hinnehmen (90.). Zuvor hatten Patrick Schüssler (8.), Paul Buschmann (16., 40.), Nico Schwindt (57.) und Oliver Schader (83.) für den gastgebenden FV Hofheim getroffen. hias