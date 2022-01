FSG-Reserve unter Zugzwang

Riedrode. Wer nach einer aufgrund von Corona abgebrochenen Saison auf dem ersten Tabellenplatz steht, der macht sich automatisch Hoffnung, diesen in der darauffolgenden Saison wieder zu erreichen oder zumindest eine Platzierung im oberen Tabellendrittel zu erreichen. Vor diesem Hintergrund hegten die Spieler des Fußball-B-Ligisten FSG Riedrode II zu Beginn der Saison 2021/22 große Ambitionen, erneut oben mitspielen zu können. Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts, die Riedroder sind Zwölfter.

Guter Draht verloren gegangen

„Wir sind einfach nicht konstant genug“, fiel Trainer Andreas Zinke das Hauptproblem schnell auf. Und er musste miterleben, wie seine Mannschaft durchgereicht wurde und plötzlich mit dem Kampf um den Klassenerhalt konfrontiert war.

„Uns hat das Thema beschäftigt, dass der gute Draht zwischen Mannschaft und Trainer einfach nicht mehr gegeben war“, gab Ende September vergangenen Jahres FSG-Spielausschussvorsitzender Thorsten Göck als Hauptgrund für die Trennung von Zinke an.

Gut, dass in einem mittlerweile großen Verein wie der FSG Riedrode mit Tunjo Bozanovic (früher Trainer bei der TSV Auerbach) ein Mann sofort parat stand, den man nicht zweimal bitten musste. „,Toni‘ hat der Mannschaft wieder Stabilität verliehen, und sie wieder in Richtung Tabellenmittelfeld geführt“, war Ried-rodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling froh, dass die FSG-Zweitgarnitur die Abstiegsregion hinter sich gelassen hat.

In diese Zeit des sportlichen Aufschwungs fällt auch der 3:2-Heimsieg der FSG-Zweiten am 7. November über den Tabellenzweiten SV/BSC Mörlenbach. Nach Treffern von Dominik Wiegand und Mirko Alimi stand es zur Pause 2:1, ehe Pascal Kratz mit seinem Tor in der 80. Minute das vorentscheidende 3:1 gelang.

Wer dachte, das Abstiegsgespenst sei damit endgültig verscheucht, der hätte sich drei Wochen später besser nicht auf dem Riedroder Sportplatz blicken lassen. Denn da unterlag die FSG II dem Tabellenvorletzten SV Fürth II mit 0:3 und lieferte die bis dahin schlechteste Saisonleistung ab. Doch nicht nur die Niederlage tat den Riedrodern weh. Auch die schwere Verletzung von Kapitän Mirko Alimi sorgte für finstere Mienen beim treuen FSG-Anhang. „Mirko wird wohl bis zum Saisonende kein Fußball mehr spielen können. Das bedauern wir alle sehr. Am meisten wohl er selbst“, so Fabian Kreiling.

Hamzi voller Tatendrang

Zu diesem Zeitpunkt stand längst fest, dass die FSG-Reserve mit Beginn der Restrunde Nabil Hamzi als neuer Trainer von Bozanovic übernimmt. Hamzi war vorher beim Nachwuchs des FC 07 Bensheim aktiv, geht mit vollem Elan in die restliche Runde und bittet hierfür am Dienstag, 25. Januar zum ersten Training.

Mit Tom Keil (18) hat er gleich einen Spieler von Bensheim nach Riedrode mitgebracht. Der Linksfuß ist sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive einsetzbar. Auch der 21 Jahre alte Eldin Radic (FV Biblis) schließt sich der FSG-Reserve an. Radic wird in der Offensive seine Stärken unter Beweis stellen. hias

