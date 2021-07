FSG II sträubt sich gegen die Favoritenrolle

Riedrode. Pandemie hin, Saisonabbruch her: Der zweiten Mannschaft der FSG Riedrode haben in der Abbruchsaison 2020/21 neun Spiele gereicht, um sich nachdrücklich als Aufstiegsaspirant in der Fußball-Kreisliga B zu empfehlen. Mit 22 Punkten und 30:12 Toren stand Riedrodes Gruppenliga-Reserve vor dem Lockdown Ende Oktober auf Platz eins – knapp vor dem TSV Hambach, der in acht Partien 21 Punkte sammelte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem TSV rechnet FSG-Spielausschussmitglied Fabian Kreiling auch in dieser Spielzeit. „Hambach ist superstark“, sagt der 28-Jährige – und legt weitere Namen nach: „Affolterbach und Rimbach haben sich ebenfalls gut verstärkt und Ambitionen geäußert.“ Um die eigene Mannschaft macht Kreiling bei der Frage nach den Favoriten einen großen Bogen. Oder besser gesagt: Er probiert es zumindest. „Wir wollen schon unter den Top fünf mitspielen. Aber wenn alle hochwollen, müssen wir gucken, wo da ein Platz für uns ist. Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Unser Ziel ist, die Leistung aus der abgebrochenen Runde zu bestätigen“, umschreibt er die eigenen Möglichkeiten.

Riedroder Allzweckwaffe: Patro Bozanovic kommt sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft der FSG zum Einsatz. © Nix

Für nicht wenige Liga-Kenner steht der Mannschaft von Trainer Andreas Zinke eine Mitfavoritenrolle zu. Am Kader der zweiten FSG-Vertretung hat sich kaum etwas verändert. Routinier Marcell Gluth heuerte bei Gruppenligist Eintracht Bürstadt an, mit Christoph Wenz und Benedict Ritter rückten zwei A-Junioren vom JFV Bürstadt nach. Mit 20 Feldspielern und drei Torhütern sollte Zinke genug Spielermaterial zur Verfügung stehen. „Das hängt natürlich auch davon ab, ob von der ersten Mannschaft jemand runterkommt oder hochgezogen wird“, relativiert Kreiling. Ein Mann, der üblicherweise in beiden FSG-Teams zum Einsatz kommt, ist Allrounder Petro Bozanovic.

Klar ist: Die Corona-Pandemie bringt viele unbekannte Faktoren mit sich. „Nach fast einem Jahr muss man erst einmal schauen, wie viel man auf die Abbruchtabelle überhaupt noch geben kann. Wie finden die anderen Mannschaften zusammen? Fängt vielleicht irgendwo ein Langzeitverletzter wieder an? Hüttenfeld hat mit Hans Scheidel einen neuen Trainer aus Viernheim, der FV Hofheim hat Neuzugänge aus der Gruppenliga dazubekommen“, holt Kreiling aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der sportliche Ist-Zustand kommt da noch oben drauf. „Eine normale Vorbereitung ist das nicht. Bis auf ein paar Ausnahmen hatten alle Spieler Trainingsrückstand. Da musst du zunächst eine Grundfitness reinbekommen und die Trainingsbelastung steuern können“, weiß Kreiling, der auch Verständnis für das Dauerthema Urlauber zeigt: „Du kannst niemandem böse sein, wenn er nach eineinhalb Jahren endlich wieder Urlaub machen oder auch die Familie im Ausland besuchen will.“

Die Vorbereitung verlaufe „im Großen und Ganzen okay“, findet Kreiling. „Die Einstandsfeier steht noch aus, dafür haben wir während des Lockdowns Mannschaftsabende über Zoom organisiert. Die Jungs verstehen sich gut und sind gut versorgt“, betont Riedrodes Spielausschussmitglied. Unter den drei bisherigen Testspielergebnissen sticht vor allem der 2:0-Sieg gegen A-Ligist SG Nordheim/Wattenheim heraus. Bei D-Ligist SSG Einhausen II und C-Ligist Spvgg Seeheim-Jugenheim II gab es jeweils ein 2:2-Remis. „Aber wir hatten auch schon eine Absage wegen eines Corona-Falls bei einem Gegner“, weiß Kreiling: „Da merkst du: Das Thema wird uns auch in der kommenden Runde beschäftigen. Wenn die Runde wie geplant durchgezogen werden soll, müssen die Vereine flexibel sein.“

Der B-Liga-Spielplan liegt der Zinke-Elf schon vor. Am 15. August steht das erste Ried-Derby beim FV Hofheim an. Der Heimspielauftakt erfolgt eine Woche später gegen den TSV Weiher.