FSG II beendet Mörlenbacher Serie

Riedrode. „Heute hat sich die Mannschaft für ihren Aufwand belohnt – und ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir gezeigt haben“, freute sich FSG-II-Interimscoach Tunjo Bozanovic am Sonntag nach dem Abpfiff auf dem Riedroder Waldsportplatz sichtlich über den 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten SV/BSC Mörlenbach. Für die Gäste aus Mörlenbach war es dabei in der Kreisliga B die erste Niederlage überhaupt – und das im 15. Saisonspiel!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Diese drei Punkte können uns in der Endabrechnung noch sehr weh tun. Dass es uns irgendwann auch einmal in der Liga erwischen wird, war klar. Die Niederlage hätte aber nicht sein müssen. Riedrode hat es allerdings auch gut gegen uns gemacht“, bemängelte SV/BSC-Spielertrainer Riza Aydogan vor allem, dass seine Mannschaft nicht mehr Kapital aus ihren Chancen schlug. So war vor 60 Zuschauern schon nach zwei Minuten der glänzend aufgelegte Daniel Siegler im FSG-II-Tor gegen Omid Nazari gefragt und verhinderte Schlimmeres.

Effektive Ried-Fußballer

Riedrodes Mirko Alimi (l.) im Duell mit Mörlenbachs Ervin Beka. © Berno Nix

In der fünften Minute hätte der Riedroder Schlussmann dann wahrscheinlich keine Abwehrchance mehr gehabt, doch Endrit Beka verpasste das Zuspiel in den Riedroder Strafraum knapp. Die Gastgeber zeigten sich effektiver, als Dominik Wiegand einen Angriff über die rechte Seite zum 1:0 verwertete und dem Mörlenbacher Torwart Andre Walter keine Chance ließ (12.). „Wir machen zurzeit zu viele individuelle Fehler und bekommen dadurch die Gegentore“, hofft Aydogan, dass sich dies in den nächsten Spielen wieder bessert. Personell konnten beide Mannschaften alles andere aus dem Vollen schöpfen und mussten sogar jeweils Hilfe von den Alten Herren annehmen. „Bei uns musste Amer Gara Hassan, der schon angeschlagen ins Spiel gegangen war, kurz vor der Halbzeitpause verletzt raus. Später habe ich Maurice Gündling in der Schlussphase eingewechselt, der auch erst eine Verletzung überstanden hat“, bereitet das Thema Personal Tunjo Bozanovic Sorge. Noch vor der Pause tat sich auf dem Waldsportplatz aber einiges, denn schon in der 19. Minute vergab Omid Nazari eine gute Möglichkeit zum 1:1-Ausgleich, als er nicht mehr an den Ball kam. Nachdem Dominik Wiegand das Tor der Odenwälder knapp verfehlt hatte (22.), war es in der 27. Minute Pascal Seigies, der fast einen Fehler von Christian Melzer zum 2:0 genutzt hätte.

„In der ersten Halbzeit haben wir nicht das gespielt, was wir können“, sah Riza Aydogan wie seine Mannschaft in der 32. Minute gleich zweimal die Chance zum Ausgleich liegen ließ, als Daniel Siegler zunächst gegen Ervin Beka parierte und Omid Nazari freistehend den Nachschuss nicht im Riedroder Tor unterbrachte. Wenig später durften die Gäste aber doch jubeln, denn nach einer Ecke köpfte Nazari zum 1:1 (33.) ein. Die Freude beim SV/BSC währte aber nicht lange, denn erneut startete Riedrode einen Angriff über rechts und Mirko Alimi stellte auf 2:1 (35.). „Das hat mich für Mirko besonders gefreut, für einen Stürmer ist es nun mal wichtig, Tore zu schießen“, erklärte Bozanovic.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Großer Kampfgeist

In den zweiten 45 Minuten bestimmten die Gäste das Geschehen, während bei den Hausherren etwas die Kräfte schwanden, die aber weiterhin großen Kampfgeist an den Tag legten. So war Daniel Siegler im FSG-II-Tor in der 51. Minute und 55. Minute gleich zweimal gegen Julian Goderbauer in höchster Not zur Stelle und ließ sich auch nicht vom zuvor eingewechselten Florian Seltenreich überwinden (72.). „Unsere Konter hätten wir etwas besser ausspielen können“, musste Tunjo Bozanovic bis zur 80. Minute warten, ehe Pascal Kratz nach schönem Zuspiel von David Deckenbach zum 3:1 traf.

Noch war das Spiel aber nicht durch, denn auch wenn die Gastgeber in der Entstehung ein Offensivfoul der Mörlenbacher heftig monierten, gab der Unparteiische den Kopfballtreffer von Julian Goderbauer zum 3:2 (83.). In der Nachspielzeit wurde es dann noch einmal emotional. Der bereits mit Gelb verwarnte Dominik Wiegand erhielt einen Zehnminutenstrafe (90.+2.), aber die beiden verbleibenden Minuten der Nachspielzeit überstand die FSG II unbeschadet.