FSG gewinnt Elf-Tore-Spektakel

Ried. Die FSG Riedrode und der FC Fürth haben zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Gruppenliga ein Elf-Tore-Spektakel hingelegt. Mit 6:5 (1:1) entschied die FSG ihr Heimspiel letztlich für sich. Die Bürstädter Eintracht verlor das Sechs-Punkte-Match beim SV Nauheim mit 2:4.

Riedrode – Fürth 6:5

„Das war ein absolut verrücktes Spiel“, fasste Riedrodes Trainer Andreas Keinz nach dem Schlusspfiff zusammen: „Selbst nach dem 6:5 für uns in der 81. Minute war es fraglich, ob wir das Ding über die Zeit retten würden. Trotzdem muss man sagen: Die Jungs haben wieder einmal eine überragende Moral bewiesen und sind gleich mehrmals nach Rückständen zurückgekommen.“

Unter der Woche hatte Keinz moniert, dass sich die FSG zu viele Gegentore fängt. Darauf kam Riedrodes Coach nach der Partie natürlich wieder zu sprechen. „Heute ist es verschmerzbar, aber wir können nicht jedes Mal sechs Tore schießen“, hob Keinz den Zeigefinger: „Bei beiden Mannschaften war das heute im Spiel gegen den Ball sehr dünn. Die Abwehrreihen haben nicht gut gestanden, umso mehr Platz hatten die Offensiven auf beiden Seiten. So kommt so ein Ergebnis zustande.“ Eine Viertelstunde war gespielt, als die FSG das 0:1 durch Özkan Cin kassierte. Zehn Minuten später hatte Cin die Riesenchance zum 0:2, setzte aber einen Strafstoß über das Tor (25.). In Minute 34 köpfte Gianluca Lucchese nach einer Ecke von André Moos zum 1:1-Ausgleich für Riedrode ein.

Im zweiten Durchgang ging es dann Schlag auf Schlag. Zunächst brachte Max Katzenmeier die Gäste, die zu Beginn der Woche ihren Trainer gewechselt hatten, wieder in Führung – 2:1 für Fürth (48.). Das 2:2 für Riedrode erzielte Sinisa Pitlovic nach einer Moos-Ecke (55.). Drei Minuten später schoss René Salzmann die FSG nach Vorarbeit von Lucchese erstmals in Führung – 3:2 (58.). Weitere drei Minuten danach packte Daniel Kaffenberger einen Sonntagschuss aus – und setzte den Ball aus 25 Metern zum Fürther 3:3 in den Winkel (61.). Wieder einmal wechselte die Führung: In Minute 65 trat Cin erneut vom Punkt an. Diesmal verwandelte er zum 3:4 aus FSG-Sicht. Das 4:4 für Riedrode fiel aber postwendend: Lucchese vollstreckte auf Vorlage von Pitlovic (66.). Nur kurz danach wurde Pitlovic von Tomislav Tadijan mit einem Traumpass in Szene gesetzt – 5:4 für die FSG (70.). Nach einer „saudummen Standardsituation“ (O-Ton Andreas Keinz) erzielte Yannik Sielmann das 5:5 für Fürth (75.). Neun Minuten vor Schluss kam schließlich Nils Schwaier im Strafraum der Gäste zu Fall. Es gab den nächsten Elfmeter – und Tadijan setzte vor 120 ausgelassenen Zuschauern auf dem Riedroder Waldsportplatz den Schlusspunkt zum 6:5-Endstand (81.).

Mit 30 Punkten aus den ersten 17 Liga-Begegnungen wähnen Keinz und sein FSG-Trainerpartner Duro Bozanovic ihre Mannschaft voll im Soll. „Das hätten wir vor der Saison unterschrieben. Wie gesagt: Nur die Zahl der Gegentore ist noch zu hoch“, stellte Keinz klar.

Nauheim – Eintracht Bürstadt 4:2

Von diesem Spiel erreichte uns nur das Endergebnis. Das 2:4 ist aber ohne Zweifel ein herber Rückschlag für die Bürstädter. Statt mit Nauheim (jetzt 13., 18 Punkte) gleichzuziehen, fiel die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund mit zwölf Zählern auf Platz 16 zurück. Der Rückstand der Eintracht auf den FC Fürth, der nach dem 5:6 in Riedrode auf den rettenden 14. Platz abrutschte, beträgt fünf Punkte. Am Donnerstag war Hassia Dieburg (13 Punkte) mit einem 4:1-Heimsieg über Schlusslicht FV Mümling-Grumbach an Bürstadt vorbeigezogen. Dieburg (0:3 gegen Bensheim) und Mümling-Grumbach (2:11 in Groß-Gerau) bezogen am Sonntag Niederlagen.