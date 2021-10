FSG-Dreier auf den letzten Drücker

Riedrode. In allerletzter Sekunde hat die FSG Riedrode den ersten Heimsieg seit fast zwei Monaten sichergestellt. Mit 3:2 (2:1) setzte sich die Elf von Duro Bozanovic und Andreas Keinz am Samstag im Gruppenliga-Duell gegen den SV 07 Nauheim durch. „Ein gutes Fußballspiel war das nicht. Es gab viele lange Bälle und das Kombinationsspiel war auf beiden Seiten sehr dünn. Aber was zählt, ist, dass wir die drei Punkte haben. Die tun uns gut“, meinte FSG-Trainer Andreas Keinz hinterher.

Nauheims Trainer Jonas Schuster und Markus Cube sprachen von einer „bitteren“ und „unglücklichen“ Niederlage. „Die Chancenverwertung ist nicht unbedingt unsere Stärke, aber so fahrlässig waren wir noch nie. So viele Möglichkeiten wie heute hatten wir in den letzten drei Spielen zusammen nicht. Wir haben uns selbst geschlagen. Vorne, weil wir unsere Chancen nicht reingemacht haben – und hinten, weil wir Riedrodes Standards nicht verteidigt bekommen haben“, holte der 33-jährige Schuster aus: „Wir können niemandem die Schuld an dieser Niederlage geben außer uns selbst.“

Frühe Führung

Die FSG begann gut. In der neunten Minute köpfte der frei stehende Sören Heiderich nach einer Ecke von Timo Seyfried den Ball quer vom langen Pfosten in den Fünfmeterraum, wo Patrick Landwehr die frühe 1:0-Führung erzielte. „Das Tor hat uns aber gar nicht gut getan. Wir wurden zu passiv und hatten keinen richtigen Zugriff mehr auf das Spiel“, analysierte Keinz. Eine erste Chance für Nauheim in der 13. Minute hätte ein Weckruf sein können. Stattdessen lud Riedrode die Gäste nur wenig später zum Toreschießen ein. Gut 20 Meter vor dem eigenen Kasten unterlief der FSG ein Fehler im Aufbau. SVN-Stürmer Norman Harth schaltete am schnellsten und ließ Riedrodes Ersatztorwart Christian Knecht im Eins-gegen-Eins keine Chance – 1:1 (14.).

In Minute 19 tauchte Nauheims Yasin Kapucu frei vor Knecht auf, diesmal behielt Riedrodes Keeper jedoch die Oberhand. Später legte Okan Erdogan quer statt selbst abzuschließen (33.). Während Gästecoach Schuster von insgesamt vier hundertprozentigen Möglichkeiten für sein Team im ersten Durchgang sprach, tat sich die FSG schwer, zu klaren Chancen zu kommen. „Wir hatten ein paar Gelegenheiten. Da hat aber oft der letzte Pass nicht gestimmt“, stellte Keinz fest.

Kurz vor der Pause brachten die Hausherren den Riedroder Anhang unter den knapp 100 Zuschauern auf dem Waldsportplatz dann doch zum Jubeln. Nach einer Freistoßflanke von Verteidiger Klaudi Buraku brachte René Salzmann eine Kopfball-Bogenlampe gegen die Laufrichtung von Nauheims Schlussmann Steven Hart aus spitzem Winkel auf das Tor – und die FSG mit 2:1 wieder in Front (44.). „Ein wunderschöner Kopfball“, jubilierte Keinz.

In der zweiten Hälfte schwächte sich Nauheim zunächst selbst. Marvin Bojand hielt Salzmann, der frei durch gewesen wäre, am Trikot fest - und sah folgerichtig die Rote Karte (57., Notbremse). Der zur Pause eingewechselte Pierre Penz musste verletzungsbedingt wieder raus (65.). „Das hat unseren Matchplan durcheinandergebracht“, sagte SVN-Trainer Schuster. Trotzdem verpasste es die FSG, den Sack zuzumachen. „Man hat nicht gemerkt, dass wir in Überzahl waren. Wir haben den Ball schlecht gehalten, der Gegner hat gedrückt“, fand Keinz. In der 87. Minute passierte, was passieren musste: Während der angeschlagene Buraku draußen behandelt wurde, traf erneut Harth nach einer Ecke zum 2:2-Ausgleich für Nauheim.

Doch die FSG bewies Moral. Als sich alle auf ein Remis eingestellt hatten, landete ein abgeblockter langer Ball vor die Füße von René Salzmann. Der Angreifer ließ sich nicht lange bitten – und machte mit seinem Doppelpack auch Riedrodes 3:2-Sieg perfekt (90.+4). „Die Jungs haben bis zum Schluss daran geglaubt, das muss ich ihnen zugutehalten“, betonte Coach Keinz.

Am Mittwoch (20 Uhr) geht es für die FSG, die nach zwölf Spielen bei 20 Punkten steht, zum SV 07 Geinsheim. „Da müssen wir definitiv eine bessere Leistung bringen, wenn wir etwas mitnehmen wollen“, blickte Keinz selbstkritisch voraus.

