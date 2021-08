„Froh, dass wir überhaupt kicken“

Bürstadt. Große Ansprüche für die neue Runde in der Fußball-Kreisliga C stellt Daniel Patti, der Co-Spielertrainer der zweiten Mannschaft von Eintracht Bürstadt, nicht. „Du kannst gar kein festes Ziel vor Augen haben. Wir sollten froh sein, dass wir überhaupt kicken können“, sagt das 37-jährige Eintracht-Urgestein: „Wir versuchen, gut in die Saison zu starten, eine sichere Runde zu spielen und jetzt einfach mal Spaß am Fußball zu haben.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Einschätzung spiegelt sich auch bei der Frage nach den Aufstiegsaspiranten wider. Favoriten benennen weder Patti noch Marcus Haßlöcher, der die Fußball-Abteilung bei der Eintracht leitet. Bei der Frage nach dem Saisonziel traut sich Haßlöcher schon eher aus der Deckung. „Die zweite Mannschaft hat die Qualität, in der C-Klasse locker zu bestehen und eine gute Rolle zu spielen“, meint der 46-jährige Sportchef der Bürstädter. „In der oberen Tabellenhälfte mitspielen“ – so lautet die Vorgabe.

Zugänge: David Sauer (A-Jugend TSV Amicitia Viernheim), Leon ... Zugänge: David Sauer (A-Jugend TSV Amicitia Viernheim), Leon Ramaj (A-Jugend JFV Bürstadt), Patrick Bleiziffer, Karsten Krämer (beide TV Lampertheim), Hüseyin Birinci (SV Bobstadt), Nico Schwarick (VfR Bürstadt), Fabio Fleig (Sportfreunde Heppenheim). Abgänge: Kevin Hildebrandt (SG Nordheim/Wattenheim), Marc Weis (FV Hofheim), Robin Jakob (SSG Einhausen) Kader: Timo Sauer (Tor), Daniele Caschetto, Heiko Dexler, Lorik Maloku, Colin Ofenloch, David Sauer, Nico Schwarick, Dominik Stockmann, Thomas Weiß (Abwehr), Valon Bajrami, Robin Bauer, Gürkan Berktas, Patrick Bleiziffer, Mergin Dzackaj, Karsten Krämer, Daniel Patti (Co-Spielertrainer), Anthony Staudigl, Güven Utlu, Lukas Berg, Hüseyin Birinci, Fabio Fleig, Leon Ramaj, Hakan Yazici (Angriff). Favoriten: keine Angabe. Ziel: in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. Trainer: Michael Wahlig (erste Saison).

Den von Patti angesprochenen Spaß am Fußball hat Bürstadts Zweitvertretung. „Nach der langen Pause merkst du, dass die Leute wieder wollen“, betont der Co-Spielertrainer. Die Beteiligung an den zwei Trainingseinheiten pro Woche schwankt allerdings. „Vor zwei Wochen waren nur sechs Mann da, vergangene Woche waren es acht bis zehn Spieler“, berichtet der langjährige Leistungsträger.

Viele Schichtarbeiter und Urlauber erschweren die Planungen der Gruppenliga-Reserve. So ist auch der neue Trainer Michael Wahlig, der auf Attila Jambor folgte, noch bis 8. August unterwegs. Verübeln kann es Patti niemandem. „Jetzt ist eben Ferienzeit, die Leute dürfen endlich wieder reisen. Wer weiß, wie lange das noch möglich ist“, erklärt Wahligs Stellvertreter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Starke Testspiele

In dieser Woche trainierten die erste und zweite Mannschaft zusammen, weil jeweils nur acht Spieler beider Teams zur Verfügung standen. „Die Situation ist gerade nicht leicht. Immerhin konnten wir alle Tests bestreiten und positive Ergebnisse einfahren – wenn auch gegen schwächere Gegner“, sieht Haßlöcher Lichtblicke. Gegen die D-Ligisten TV Lampertheim II (6:0) und VfR Bürstadt II (7:1) gab es klare Siege. TuS Neuhausen II (C-Klasse Worms-Alzey) wurde vor drei Wochen mit einer 11:0-Packung nach Hause geschickt.

Personell hat sich nicht allzu viel verändert – auch wenn sich gleich sieben Zugänge im Kader finden. Leon Ramaj, der von der A-Jugend des Bürstädter JFV kam, steht auch bei Erstmannschaftscoach Benjamin Sigmund auf dem Zettel. Den höherklassig erfahrenen Patrick Bleiziffer und Karsten Krämer (beide zuletzt TV Lampertheim) traut Haßlöcher zu, dass sie „in Top-Form wichtige Spieler werden“ können. Den sieben Neuen stehen vier Abgänge gegenüber: Marc Weis zog es zum FV Hofheim. Kevin Hildebrandt heuerte bei A-Ligist SG Nordheim/Wattenheim an und Robin Jakob bei Kreisoberligist SSG Einhausen. Zudem will Colin Ofenloch kürzertreten. Sportlich, aber vor allem menschlich schwer wiegt der Unfalltod eines Eintracht-II-Spielers im April.

Viel wird in der neuen Runde sicher auch davon abhängen, wie gut das nicht üppig besetzte Gruppenliga-Team der Eintracht durch die Spielzeit kommt. Neben Ramaj ist vor allem Valon Bajrami für die „Erste“ vorgesehen. Der 43-jährige Wahlig, der für seinen Torriecher bekannt ist, will lieber Trainer als Spielertrainer sein.

Auftakt gegen Fürth/Mitlechtern

Eine wichtige Rolle dürfte zudem der Saisonstart spielen. Vor der Abbruchrunde 2020/21 war Bürstadts „Zweite“ durchaus als Mitfavorit gehandelt worden. Dieses Thema hatte sich nach einem Sieg und sieben Punkten aus sieben Spielen jedoch schneller erledigt als gedacht. Am 15. August (13 Uhr) kommt die SG Fürth/Mitlechtern II zum ersten Spieltag ins Ried. Danach muss Bürstadt II zum TSV Gadernheim und zu Olympia Lorsch II.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3