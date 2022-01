Florian Weiß zur FSG Riedrode

Riedrode. Fußball-Gruppenligist FSG Riedrode hat auf den letzten Metern der Winter-Transferphase doch noch eine Verpflichtung zu vermelden. Florian Weiß kommt vom Liga-Konkurrenten Eintracht Bürstadt. Der Nachwuchsspieler war im Sommer von der U19 von Wormatia Worms zur Eintracht gewechselt. Dort kam Weiß, der bis in den Herbst verletzungsbedingt ausfiel, aber nur in der zweiten Mannschaft in der C-Klasse zum Einsatz.

Ursprünglich wollten die Riedroder keine Veränderungen am Kader vornehmen. „Im Winter sind wir traditionell nicht so aktiv. Unser Team ist eigentlich gut und groß genug, sofern uns Corona keine Streiche spielt“, erklärt FSG-Spielausschussvorsitzender Thorsten Göck. Mit Defensivmann Henrik Wegerle, der sich aus beruflichen Gründen für den Rest der Spielzeit abgemeldet hat, gibt es indes auch einen Abgang. Mit Ilias Hamzi, David Jafari und Patrick Landwehr beklagt die FSG zudem drei Langzeitausfälle, die wohl ebenfalls bis Saisonende fehlen werden. Ihren Trainingsauftakt hatte die FSG am Dienstag. cpa

