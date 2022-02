Flames krasser Außenseiter

Bensheim. Frauenhandball-Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach tritt am Mittwoch (19.30 Uhr) zum Nachholspiel bei der SG BBM Bietigheim an. „Das ist das leichteste Spiel des Jahres“, sagt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm zum Duell mit dem verlustpunktfreien Spitzenreiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Personell bleibt die Situation bei der HSG Bensheim/Auerbach angespannt. Neu auf der Liste der verletzungsbedingten Ausfälle sind Sarah Dekker (Knie) und Torhüterin Helen van Beurden (Schulter). Dazu kommen Elisa Stuttfeld (Bänderriss im Daumen) sowie die Langzeitverletzten Leonie Kockel und Alicia Soffel. Wieder an Bord ist Saskia Fackel (nach Augenverletzung). Jana Haas und Nele Orth, die zuletzt bei den Junior-Flames in der Oberliga aufschlugen, zählen am Mittwoch wieder zum Bundesliga-Aufgebot. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2