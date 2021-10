Flames fordern Halle-Neustadt

Bensheim. „Wir müssen eine gute Abwehr stellen, Tempo spielen, mutig sein und wenig Fehler machen“, fasst Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm die Zutaten zusammen, die es braucht für den dritten Saisonsieg der Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach. Am 7. Bundesliga-Spieltag stellt sich am Samstag (18 Uhr) der SV Union Halle-Neustadt in der Weststadthalle vor. Flames (8./5:7 Punkte) und Wildcats (6./6:6) liegen im Klassement dicht beisammen. Halle-Neustadt kommt nach dem 33:29 über Bad Wildungen mit Rückenwind an die Bergstraße. „Wir haben Bensheim auf dem Schirm und wollen sie schlagen“, äußert sich Union-Spielerin Swantje Heimburg selbstbewusst. eh

