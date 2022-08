Flames erst im Finale gestoppt

Bensheim. Die Handballerinnen des Buxtehuder SV haben den 2. Dentsply Sirona-Cup in Bensheim gewonnen. Das Finale gegen Gastgeber HSG Bensheim/Auerbach entschied der BSV nach einem spannenden Spielverlauf knapp mit 28:26 (16:15) für sich. Auf dem dritten Rang landete die TuS Metzingen, die im „kleinen Finale“ die HSG Bad Wildungen besiegte. Platz fünf sicherte sich die HSG Blomberg-Lippe gegen Vorjahressieger Bayer Leverkusen. Rang sieben belegte Frisch Auf Göppingen, der einzige Zweitligist im Feld, vor dem BSV Sachsen Zwickau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund 500 Zuschauer verfolgten am Wochenende die Spiele in der Weststadthalle des mit sieben Erstligisten hochkarätig besetzten Turnieres. Zur besten Spielerin der zweitägigen Veranstaltung wurde von den Trainern und Trainerinnen der teilnehmenden Teams Liv Süchting (Buxtehuder SV) gewählt. Die Auszeichnung als beste Torhüterin erhielt die ehemalige Flames-Spielerin Manuel Brütsch, die seit mehreren Jahren für die Vipers aus Bad Wildungen aufläuft. Zur besten Abwehrspielerin wurde Flames-Kapitänin Lisa Friedberger gekürt.

Temporeiche Partien

„Wir haben über zwei Tage erstklassigen Handball mit tollen und spannenden Spielen gesehen“, bilanzierte Flames-Geschäftsführer Michael Geil die zweite Auflage des DS-Cups. Die Flames hatten die Veranstaltung am Samstagvormittag mit einem deutlichen Erfolg über Zwickau eröffnet und fuhren mit zwei weiteren Siegen in temporeichen Partien gegen Blomberg-Lippe und Metzingen den ersten Platz in Vorrundengruppe A und damit die Qualifikation für das Finale ein.

In Staffel B reichte dem BSV im Gruppen-Endspiel ein Unentschieden gegen Bad Wildungen zum Einzug ins Finale. Leverkusen und Göppingen landeten hier punktgleich auf den Positionen drei und vier.

Im finalen Duell um den Turniersieg verlief der erste Spielabschnitt ausgeglichen. Der BSV setzte sich erst mit Beginn der zweiten Hälfte ab, lag zeitweise mit vier Toren vorn und ging schließlich knapp mit zwei Treffern Vorsprung über die Ziellinie. Beste Werferinnen im Endspiel waren Lisa Friedberger (7/4) für die Flames und Sinah Hagen (6) für den Turniersieger aus Norddeutschland. eh/ü