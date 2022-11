FC Alemannia ist gewarnt

Groß-Rohrheim. Auf dem Papier ist das Kreisoberligaderby zwischen dem FC Alemannia Groß-Rohrheim und der SG Azzurri/ Olympia Lampertheim (Sonntag, 15 Uhr) eine klare Sache, empfängt der Tabellenvierte aus Groß-Rohrheim doch das Schlusslicht aus der Spargelstadt. „Jedes Spiel musst du 100 Prozent geben“, hält FCA-Trainer Georg Eckhardt das Riedderby aber nicht für einen Selbstläufer. „Es ist eine offensivstarke Mannschaft, die da zu uns kommt. Wie schnell es gehen kann, hat der SV Fürth zuletzt erlebt“, ist Eckhardt nicht entgangenen, dass die Spielgemeinschaft aus der Spargelstadt die Fürther zuletzt mit 2:1 geschlagen und damit auch den ersten Saisonsieg verbucht hat.

Groß-Rohrheims erfahrener Trainer Georg Eckhardt appelliert an seine Schützlinge, Schlusslicht SG Azzurri/Olympia nicht zu unterschätzen. © Berno Nix/Julian Loesch

„Dieser Sieg für uns war überfällig“, macht Gästecoach Giovanni Marino keinen Hehl daraus, dass den Lampertheimern ein Stein vom Herzen fiel. Schon häufiger haben sie an einem Dreier geschnuppert, ließen sich aber durch individuelle Fehler am Ende doch die Butter vom Brot nehmen. Auch am vergangenen Sonntag schien sich dies fortzusetzen, als die frühe 1:0-Führung durch Kevin Haberkorn (11.) dahin war, als der Fürther Ali Hodroj zum 1:1 traf (87.). „Auf dieses späte Gegentor haben wir richtig gut reagiert und gezeigt, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen“, durfte Marino in der 89. Minute den Siegtreffer von Nunzio Pelleriti bejubeln.

„Das war ein Sieg des Willens und der Mannschaft, gerade wenn man bedenkt, dass wir ohne sechs Stammspieler antreten mussten“, hofft der SG-Coach, nun auch am Sonntag in Groß-Rohrheim etwas Zählbares mitnehmen zu können. „Wir wollen nicht verlieren, auch wenn wir wissen, dass die Alemannia sehr starke, eingespielte Mannschaft ist und mit Marcel Eckhardt den auch besten Torjäger der Liga hat.“ Mit einem Punkt könnte sich Giovanni Marino anfreunden und dann den nächsten Schritt machen, um auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern. Schützenhilfe dafür leistete der FCA mit seinem 2:1-Auswärtssieg bei der KSG Mitlechtern.

„Die drei Punkte wollen wir bei uns behalten“, hat Georg Eckhardt allerdings nicht vor, den Spargelstädtern einen weiteren Gefallen zu tun. Die Runde läuft für die Alemannen bisher richtig gut. Derzeit liegen sie auf Platz vier, nur drei Zähler hinter Spitzenreiter SG Odin Wald-Michelbach. „Ich denke, dass Wald-Michelbach am Ende weitermarschieren wird“, hat Eckhardt die 1:4-Heimpleite gegen die Überwälder noch in Erinnerung. „Das war eine verdiente Niederlage“, ist für ihn das Thema Aufstieg daher auch kein aktuelles. „Wir wollen natürlich solange oben dabei bleiben, wie wir können und uns weiterentwickeln. Das ist schon jetzt bei den jungen Spielern zu sehen. Auch im Tor hat sich Konstantin Larkowitsch enorm weiterentwickelt. Er ist ein wichtiger Rückhalt, der uns schon Punkte gerettet hat, weil er eigentlich unhaltbare Bälle parierte“, lobt Eckhardt.

„Wir haben mit Ilker Terli nur einen Torhüter für beide Mannschaften. Das ist schon ein großes Problem, da müssen wir im Winter unbedingt nachlegen, auch was die Innenverteidigung angeht“, hat Gästetrainer Marino Baustellen ausgemacht, die beim bisherigen Rundenverlauf eine Rolle spielten. Auf Francesco Fabrizio (Verdacht auf Bänderriss) und Semin Kirkici (Rippenprellung) wird er am Sonntag verzichten müssen. „Der Einsatz von Semir Jusufi ist wegen eines Trauerfalls fraglich und bei Neuzugang Alfio Santangelo läuft die Sechsmonatsfrist erst nächste Woche ab, damit er für uns spielberechtigt ist.“ Die Hausherren müssen indessen weiterhin auf Jan Geymeier (Muskelfaserriss) verzichten.