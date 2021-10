Favorit im Odenwald

Lampertheim. Mit einem Gastspiel im Odenwald beendet das dritte Tischtennis-Herrenteam des TTC Lampertheim seine Herbstferienpause. Am Mittwochabend (20 Uhr) spielen die Spargelstädter in der Bezirksliga-Gruppe 1 bei der SVG Nieder-Liebersbach. „Das ist wirklich ein ungeliebter Spieltermin“, hält sich die Vorfreude auf eine weite Auswärtsfahrt im Feierabendverkehr bei TTC-Boss Uwe van gen Hassend in Grenzen. Zumal Routinier Gerhard Blob (Tennisarm) ausfällt und Stefan Karb aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung steht.

Mit Bernhard Schüßler, Philipp Seiler, Frank Unterseher, Stefan Adams, Christopher Luft und voraussichtlich Daniel Wagner werden die Lampertheimer, die aktuell mit 6:4 Punkten Platz drei belegen, dennoch eine schlagkräftige Sechs zum Vorletzten (1:7 Punkte) schicken können.

„In dieser Aufstellung sind wir der Favorit“, ist van gen Hassend guter Dinge. Mit einem Erfolg in Nieder-Liebersbach könnte die TTC-Reserve den Anschluss an die Top-Teams TSV Ellenbach und SG Mitlechtern (beide 8:0 Punkte) wahren. Bei der 6:9-Niederlage in Kirschhausen vor zweieinhalb Wochen war Lampertheim III mit einer Rumpftruppe angetreten. cpa