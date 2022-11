ETB II muss sich strecken

Bürstadt. Im letzten Hinrundenspiel der Fußball-C-Liga hat sich Eintracht Bürstadt II im Derby gegen den FV Biblis II einen knappen 3:2 (1:1)-Heimsieg gesichert. Das Duell der beiden Reserven blieb dabei am Sonntag bis zum Schlusspfiff auf dem Kunstrasenplatz an der Wasserwerkstraße eine spannende Angelegenheit. Deshalb war die Erleichterung bei ETB II-Spielertrainer Daniel Patti, die angepeilten drei Punkte eingefahren zu haben, durchaus zu spüren. „Wir haben die Möglichkeiten, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden, aber nutzen sie nicht. Wenn wir das Spiel heute nicht gewinnen, dann hätte man das schon an unserer Chancenverwertung festmachen müssen. Ich denke aber, dass wir letztlich schon verdient gewonnen haben“, freute sich Patti über die drei wichtigen Zähler, mit denen die Grün-Weißen den Abstiegsrelegationsplatz verlassen konnten.

Auf Bibliser Seite musste Kevin Gumbinger nicht nur seinen beim Rhein-Main-Derby Mainz gegen Eintracht Frankfurt weilenden Spielertrainer Lukas Berg vertreten, auch im Tor musste der 31-jährige in den ersten 35 Minuten Constantin Morweiser zwischen den Torpfosten ersetzen, ehe dieser von der Arbeit kam und eingewechselt wurde. „Constantin arbeitet in der Gastronomie und wir hatten natürlich gehofft, dass er von Beginn an spielen kann. Ich fand, dass dieses Spiel eigentlich ein typisches Unentschieden gewesen wäre“, bedauerte Gumbinger nichts Zählbares mitnehmen zu können. Ab der 62. Minute kam er auch als Feldspieler zum Einsatz.

Der Argentinier Matias Nicolas Rodriguez hatte bereits nach fünf Minuten die erste gute Gelegenheit für die Hausherren, wurde beim Abschluss aber gerade noch von Daniel Mengesteab gestört. Mengesteab war auch an der nächsten Szene beteiligt, als FVB-II-Torjäger Patrick Wagner, dessen langen Ball über das von Timo Sauer gehütete ETB II-Tor lupfte (6.). Auf die gleiche Weise sollte dann auch das 1:0 für die Gäste fallen, als erneut Wagner einen langen Ball von Jonas Heuser zur Führung (13.) in den Kasten lupfte.

Die Hausherren antworteten bei einem Freistoß mit einem Patti-Kopfball, den Gumbinger mit der Hand übers Bibliser Gehäuse lenkte (26.). „Ich hatte selbst zwei gute Kopfballmöglichkeiten, wo ich den Ball aber nicht genug herunterdrücken kann“, sagte der ETB-II-Spielertrainer. Wenig später bejubelten die Platzherren aber doch den Ausgleich, als Mergin Dzackaj zunächst die Unterkante der Latte traf und Matias Nicolas Rodriguez zum 1:1 (29.) abstaubte. „In den ersten 30 Minuten fand ich uns sogar besser, aber nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Kevin Zorn kam dann schon ein Bruch in unser Spiel“, musste Gumbinger den Mann mit der Kapitänsbinde in der 30. Minute vom Feld nehmen.

Die Gastgeber erwischten denn auch den besseren Start in Hälfte zwei, als FVB-II-Torwart Morweiser einen Patti-Kopfball mit einer Glanzparade entschärfte (50.). Ein Angriff über die linke Seite brachte den Bürstädtern dann aber den gewünschten Erfolg, als Leon Ramaj zum 2:1 (56.) traf. Biblis II gab sich noch nicht geschlagen und bei einem Freistoß von Marius Barth war Patrick Wagner noch mit dem Kopf dran und stellte auf 2:2 (65.). Nachdem Matias Nicolas Rodriguez kurz zuvor noch an der Querlatte (70.) gescheitert war, traf er wenig später zum 3:2 (72.) für Bürstadt. Hakan Yazici verfehlte das leere Bibliser Tor (82.), und fast wäre dies noch von Patrick Wagner bestraft worden, dem aber Timo Sauer den 3:3-Ausgleich verwehrte (87.).