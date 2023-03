Es sieht nach Abstieg aus

Lampertheim. Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga B Bergstraße musste sich die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II am Sonntag dem Aufsteiger SG Gronau auf dem Kunstrasenplatz im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion mit 1:4 (1:3) geschlagen geben. „Natürlich sind wir jetzt alle enttäuscht, denn auch wenn wir rechnerisch noch nicht abgestiegen sind, wissen wir doch, dass es nun ganz schwer wird“, machte Olympia-Sportausschuss Patrick Andres aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Auch wenn es für uns jetzt nach dem Abstieg aussieht, werden wir in den verbleibenden Spielen nichts herschenken und die Runde ordentlich zu Ende bringen. Mal sehen was dabei vielleicht noch heraus kommt“, hat sich Andres zumindest etwas Optimismus bewahrt.

Mlynek trifft zum 1:1

„Die Tore sind schon etwas glücklich für uns gefallen, aber heute haben wir sie gemacht“, nahm Karl-Heinz Schäfer, der Sportliche Leiter der SG Gronau, die drei Zähler aus der Spargelstadt gerne mit zurück in den Bensheimer Ortsteil. Schäfer durfte sich am Sonntag vor allem über die Durchschlagskraft von Markus Schmitt freuen, der gleich drei Treffer für die Gäste markierte. „Es ist natürlich gut, so jemanden im Team zu haben“, befand der Sportliche Leiter der Gronauer, der gemeinsam mit Kapitän Bastian Zillig das Coaching für den im Urlaub weilenden Trainer Daniel Fuchs übernahm. „Mit unserem Sieg konnten wir den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen halten“, durfte sich Schäfer darüber freuen, dass die Bensheimer die spielfreie SG Hüttenfeld überholen konnten und den Relegationsplatz damit in Richtung des ersten Nichtabstiegsplatzes verließen.

Anders die Stimmungslage bei bei der Spielgemeinschaft. „Der Mannschaft kann ich heute keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben, aber wenn man unten drinsteht, dann klebt einem schon das Pech am Fuß“, hätte sich Patrick Andres vor den 70 Zuschauern sehr gefreut, wenn Marcel Mlynek gleich in der ersten Minute das Zuspiel von Justin Ekkerink zum 1:0 für das Team von SG Azz./Oly II-Trainer Thomas Düpre verwertet hätte, doch er verfehlte das Tor knapp.

Stattdessen konnte Andreas Rödel dem Lampertheimer Verteidiger Linus Kuby den Ball abjagen, seine Flanke fand Markus Schmitt der zum 1:0 (11.) für die Gronauer einköpfte. Von diesem Gegentor erholten sich die Gastgeber rasch, als diesmal Justin Ekkerink den Ball eroberte und Marcel Mlynek zum 1:1-Ausgleich (16.) bediente.

Die Freude der Spargelstädter hielt aber nicht lange an, denn Schiedsrichter Max Gino Falke (VfR Groß-Gerau) zeigte in der 21. Minute auf den Elfmeterpunkt. „Für mich fällt da Bastian Würsching durch die Schwerkraft, das war für mich kein Elfmeter!“, ärgerte sich Patrick Andres. „Unseren Elfmeter kann man schon als glücklich bezeichnen, den pfeift nicht jeder“, räumte auch der Gronauer Karl-Heinz Schäfer ein. Renato Lucic war es letztlich egal, als er den Strafstoß zum 2:1 (21.) für die Gäste verwandelte. „Danach haben wir Gelegenheiten durch Mark Fetsch (26.) und Tolga Boztepe (27.) und in der 39. Minute geht ein Schuss von Linus Kuby auf die Querlatte statt ins Tor. In der 40. Minute pariert dann der Gronauer-Torwart Hanfi Durak mit dem Fuß gegen Justin Ekkerink“, sah Andres bei den Gastgebern viel Pech im Abschluss.

„Spiel nach Hause gebracht“

Besser machte es erneut Markus Schmitt, der mit einem Heber kurz vor der Pause auf 3:1 (44.) für die Gäste stellte. Nach Wiederanpfiff hatte erneut Schmitt zunächst mit einem Pfostenschuss Pech (46.), der dann in der 54. Minute aber von einem versprungenen Ball profitierte und auf 4:1 für den Aufsteiger stellte. „Wir haben den Gegner heute sicher nicht an die Wand gespielt. Im Verlauf der zweiten Halbzeit hat man bei Lampertheim auch gemerkt, dass langsam die Köpfe runtergingen und wir haben es dann nach Hause gebracht“, analysierte Schäfer.