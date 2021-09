Es geht auf die Zielgerade

Ried. Für das Damen-Gruppenligateam des TC Biblis steht am Sonntag wohl der wichtigste Spieltag der diesjährigen Medenrunde an. Mit BW Wiesbaden empfangen die Gurkenstädterinnen den punktgleichen Tabellenführer, bei einem Sieg wäre das Ticket zum Aufstieg so gut wie gelöst. In der Herren-Gruppenliga will der Sechser der TG Bobstadt gegen den TK Langen II den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt schaffen, die Bobstädter Damen wollen den Platz an der Sonne in der Bezirksliga verteidigen.

Wenn der Gruppenliga-Sechser des TC Biblis am Sonntag den Tabellenführer aus der hessischen Landeshauptstadt empfängt, entscheidet sich wahrscheinlich die Meisterschaft. Aktuell sind beide Teams punktgleich, Wiesbaden hat lediglich das bessere Matchpunkte-Verhältnis und steht deshalb auf dem ersten Platz. „Wir wissen, das Wiesbaden ein enorm starker Gegner ist. Das wird ein richtig hartes Spiel“, sagt Ann-Kathrin Thoma, die Mannschaftskapitänin der Bibliser.

Die zweite Damenmannschaft des TCB hat es am Sonntag in der Bezirksoberliga dagegen zumindest auf dem Papier etwas einfacher, für den Vierer um Kapitänin Franziska Gabriel (4.) steht eine Auswärtsfahrt zum Gruppenschlusslicht BG Dieburg II an. Außerdem reist der Bezirksoberliga-Dritte TC Bürstadt am Sonntag zum TCB 2000 Darmstadt (6.).

Das Herrenteam der TG Bobstadt möchte am Sonntag den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt in der Gruppenliga machen. Nach dem Heimsieg am vergangenen Sonntag, hofft Kapitän Thomas Bär auf den nächsten Heimsieg, diesmal ist mit BW Bensheim der aktuelle Tabellensechste zu Gast. „Das wird ein sehr interessantes Match. Ich bin wie immer vorsichtig optimistisch. Allerdings sind die Bensheimer eine Wundertüte. Da weiß man nie, wer spielt, die haben ja auch in den bisherigen Spielen immer eine andere Aufstellung gehabt.“

Das zweite Bobstädter Herrenteam belegt momentan den dritten Platz in der Bezirksliga und empfängt am Sonntag mit dem TC 77 Riedstadt den Primus (ab 14 Uhr).

Indes will das Bobstädter Damenteam am Sonntag den Platz an der Sonne der Bezirksliga verteidigen. Der Sechser um Mannschaftsführerin Alexandra Landgraf fährt dazu zum TAV Eppertshausen (4.). Das Damenteam des TC Lampertheim (4.) empfängt mit dem TC 75 Groß-Bieberau (5.) den derzeitigen Tabellennachbarn.

In der Bezirksoberliga der Herren empfängt der Vierer des TC Lampertheim (3.) die zweite Garnitur von BW Bensheim (4.), in der gleichen Bezirksoberliga-Gruppe muss das Herrenquartett des TC Bürstadt (6.) beim TAS Pfungstadt II (5.) antreten. Bereits am Samstag holt der TC Hofheim (2.) seine wetterbedingt ausgefallene Bezirksligapartie bei der TuS Griesheim (4.) nach, am Sonntag reisen die Hofheimer zum derzeitigen Tabellenführer MSG TSV/TC Pfungstadt. „Am Samstag werden wir wahrscheinlich mit einem B-Team antreten, dafür sind am Sonntag alle dabei“, sagt TCH-Kapitän Benedikt Nold.

Das Bezirksliga-Team des TC Lampertheim muss am Sonntag bei BW Bensheim III antreten (alle Spiele ab 9 Uhr). rago

