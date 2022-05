Erster Matchball für FV Biblis

Biblis. Wie es sich in der Fußball-Kreisliga A Bergstraße am Ende mit dem Thema Relegation verhält, das kann aktuell noch keiner sagen. Es hängt davon ab, was in den Ligen darüber passiert. Das Thema Relegation beschäftigt am Sonntag (15.30 Uhr) im Pfaffenau-Stadion sowohl den gastgebenden FV Biblis als auch die Gäste vom SV Winterkasten.

„Wir wollen Platz zwei halten, um an der Relegation zur Kreisoberliga Bergstraße teilzunehmen“, hat FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer den Aufstieg ins Bergsträßer Fußball-Oberhaus weiter fest im Visier. Die Gäste aus dem Lindenfelser Ortsteil Winterkasten richten ihren Blick dagegen nach unten, haben sie doch keine Lust, noch auf Abstiegsrelegationsrang 13 abzurutschen, auf dem aktuell die SG Nordheim/Wattenheim steht. „Wir wollen die Relegation vermeiden, daher geht es für uns darum, Punkte zu sammeln“, freute SVW-Vorstandsmitglied Kai Blessing am Mittwochabend, dass man im Nachholspiel beim VfR Fehhlheim II mit dem 2:2-Unentschieden wieder einen Zähler für den direkten Klassenerhalt verbuchen konnte. „Wir lagen in Fehlheim zweimal zurück und haben zweimal den Ausgleich geschafft“, empfand es Blessing als wichtig, dass das Team von SVW-Interimstrainer Janis Bauer nun bereits im dritten Spiel in Folge punkten konnte, nachdem man nach der Trennung von Trainer Tobias Heer das erste Punktspiel unter Janis Bauer beim SV Lörzenbach noch mit 0:3 verloren hatte.

Der SV Lörzenbach hat sein Meisterstück in der A-Liga am vergangenen Sonntag ausgerechnet im Spitzenspiel beim FV Biblis gemacht, reichte den Lörzenbachern doch das 1:1-Unentschieden in der Gurkenstadt, um in der Liga uneinholbar in Führung zu gehen. „Das war ein richtig gutes Fußballspiel das noch einmal gezeigt hat, dass beide Teams gar nicht soweit auseinander liegen. Lörzenbach hat eben auch einige Spiele knapp gewonnen, während wir mal eine Schwächephase hatten, die uns Punkte gekostet hat“, hätte FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer die SVL-Meisterfeier am vergangenen Sonntag gerne vertagt. Das schien auch durchaus möglich, als er höchstpersönlich das 1:0 (70.) für den FVB besorgte, doch wenig später schlug SVL-Spielertrainer Jan Schörling zum 1:1 (77.) zurück. „Da hatte unser Torhüter Felix Heiligenthal allerdings vorher schon die Hand auf dem Ball“, bedauerte Schnitzer, dass der Gästetreffer zählte. Nach dem Spiel hatte deswegen FVB-Kapitän Patrick Wagner noch Diskussionsbedarf mit dem Unparteiischen und sah die Rote Karte. „Patrick hat das dann sehr schnell wieder gerade gerückt, aber dennoch wird er uns natürlich jetzt fehlen“, rechnet Schnitzer mit zwei Spielen Sperre für seinen Kapitän. „So langsam gehen mir die Verteidiger aus, denn Roy Ruffini fällt weiterhin aus und Marcel Heiß hat mit Knieproblemen zu tun“, könnte sich stattdessen beim FVB Luca Jöst als Alternative anbieten.

„Wir wollen am Sonntag jedenfalls den ersten Matchball nutzen“, ist Schnitzer bewusst, dass mit einem Dreier das folgende Duell gegen den FC Ober-Abtsteinach nicht mehr so viel Brisanz hätte. So müsste der drittplatzierte FCO dann am Sonntag alle drei Zähler bei Meister Lörzenbach mitnehmen, um nach Punkten noch mit dem FVB gleichziehen und dann über den direkten Vergleich die Gurkenstädter noch von Platz zwei verdrängen zu können.

Auch die Gäste aus Winterkasten könnten mit einem Sieg den Abstiegsrelegationsplatz schon zu den Akten legen. „Für uns geht es darum weiter zu punkten, das wird in Biblis natürlich schwer“, würde sich SVW-Pressesprecher Kai Blessing schon über einen Zähler freuen. Bei den Gästen ist Interimscoach Janis Bauer nach einem Eingriff am Knie als Spieler nicht einsatzfähig und auch Michael Nill fehlt mit einer Knieverletzung. „Michael Kredel hat mit Problemen am Sprunggelenk zu kämpfen“, bedauert Blessing, dem nicht nur das 2:2 in Fehlheim, sondern auch der 4:3-Heimsieg gegen den Mitkonkurrenten ISC Fürth für den Saisonendspurt Mut machen.